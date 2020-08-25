Гюнтер Штайнер: Haas F1 остаётся в Формуле 1

На прошлой неделе Haas F1 вместе со всеми подписала новый Договор согласия, подтвердив выступления в Формуле 1 на ближайшие пять лет. Перед Гран При Бельгии руководитель команды Гюнтер Штайнер говорил о причинах такого решения.

Вопрос: В чём причина того, что Джин Хаас решил ещё на пять лет сохранить свою команду в Формуле 1?

Гюнтер Штайнер: Думаю, Джин считает, что Формула 1 – отличный инструмент для привлечения внимания во всём мире к его бренду Haas Automation. Это работает, иначе бы он отказался. Кроме того, ему нравится этот спорт.

Несмотря на большие финансовые обязательства, с появлением новых правил коммерческие аспекты спорта должны быть более равноправными для частных команд, поэтому он решил продолжать. Джин верит в нашу команду, мы рады возможности двигаться дальше.

Вопрос: Можно ли назвать подписание нового Договора согласия и технического регламента, вступающего в силу в 2022-м, самым крутым поворотным моментом в истории Формулы 1?

Гюнтер Штайнер: Ограничение бюджетов команд должно выравнять расстановку сил – не в первый год, но в среднесрочной перспективе. Небольшие команды будут меньше тратить и больше получать, они станут более конкурентоспособны, а это цель в любом спорте – добиться непредсказуемости, чтобы победить могла любая команда.

Этот процесс займёт время, но для Формулы 1 это большой шаг в верном направлении. Времена меняются. В Liberty Media проделали большую работу, адаптируясь к ситуации и внося изменения, когда это было необходимо. Это стоило сделать ещё несколько лет назад, но лучше поздно, чем никогда.

Вопрос: Обычно Гран При Бельгии начинает вторую половину сезона. Вам не кажется странным, что мы собираемся в Спа, проехав всего шесть Гран При?

Гюнтер Штайнер: В этом году всё кажется странным. Есть ощущение, что позади уже половина сезона, хотя мы провели только шесть гонок. Нужно продолжать.

Вопрос: Позади шесть гонок за семь недель, впереди ещё три этапа подряд. Насколько сложным оказался этот календарь для команды, физически и морально?

Гюнтер Штайнер: Этот сезон нужно воспринимать как исключительный. В первой половине года большая часть персонала не работала, что позволило им отчасти набраться сил, поэтому сейчас работать чуть легче, чем могло быть, но это не должно становиться нормой. Люди не должны работать в таком режиме. Это непродуктивно.

Вопрос: Не обновляя машину в этом году, вы сможете лучше подготовиться к сезону 2021 года?

Гюнтер Штайнер: Таков план. Мы должны разобраться с VF-20 и постараться не повторить эти проблемы в конструкции машины 2021 года.