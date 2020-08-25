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Автоспорт

Нико Хюлкенберг: Я не хочу быть резервным пилотом

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Нико Хюлкенберг пропускает этот сезон после расставания с Renault, но в Сильверстоуне успешно заменил Серхио Переса – и надеется вернуться в 2021-м…

Нико Хюлькенберг: «С начала года я общался со многими людьми по поводу возвращения в Формулу 1. Выступление в Сильверстоуне в этом плане ничего не изменило. Переговоры идут позитивно, но никакой конкретики пока нет. Думаю, пройдёт ещё несколько недель, прежде чем можно будет сделать заявление.

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Я не хочу быть резервным пилотом. Я не вижу себя в этой роли. Я десять лет был боевым пилотом, десять лет ждал сигнала стартового светофора – и хочу продолжать. Возвращение в Формулу 1 только ради самого факта возвращения меня не интересует. Я не вижу в этом для себя никакого смысла».

Источник:www.f1news.ru
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