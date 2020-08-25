Подтверждены ещё четыре этапа, включая турецкий

В Формуле 1 подтвердили ещё четыре гонки, которыми завершится сезон 2020 года, в итоге состоящий из 17 этапов, один из которых пройдёт на турецком автодроме Истанбул-парк, в последний раз принимавшем Гран При девять лет назад.

В середине ноября Гран При Турции вернётся в календарь Формулы 1, через две недели после него пройдёт Гран При Бахрейна, а в первый уик-энд декабря на том же автодроме состоится Гран При Сахира. Финал сезона пройдёт 11-13 декабря в Абу-Даби.

Руководство чемпионата выражает благодарность всем промоутерам и партнёрам, благодаря которым стало возможным организовать 17 этапов. Также Формула 1 сожалеет о том, что в этом сезоне не будет гонки в Китае, но надеется вернуться в Шанхай в следующем году.

Кроме того, подтверждено, что некоторые гонки пройдут со зрителями, хотя их число будет ограничено; впервые в этом сезоне заработают и гостевые зоны – переговоры об этом близятся к завершению. При этом Формула 1 продолжает вести диалог со всеми промоутерами и местными властями, чтобы в условиях продолжающейся пандемии обеспечить максимальную безопасность.

Чейз Кэри, исполнительный директор Формулы 1: «Мы с гордостью заявляем, что в календарь сезона включены гонки в Турции, Бахрейне и Абу-Даби. В этом году весь мир и Формула 1 столкнулись с беспрецедентными сложностями, и мы хотим отдать должное всем в Ф1, FIA, в командах чемпионата, а также всем нашим партнёрам, кто сделал возможным проведение сезона.

Мы сожалеем о том, что в этом году не смогли провести некоторые из запланированных гонок, но можно с уверенностью сказать, что начало сезона прошло хорошо, и мы продолжим доставлять болельщикам радость гонками, которые пройдут как на традиционных, так и на новых трассах».

Дата

Этап

Трасса

15/11

Гран При Турции

Стамбул

29/11

Гран При Бахрейна

Сахир

06/12

Гран При Сахира

Сахир

13/12

Гран При Абу-Даби

Яс-Марина