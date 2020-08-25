В McLaren довольны прогрессом на пит-стопах

В последние годы самые быстрые пит-стопы в Формуле 1 проводят механики Red Bull Racing и Williams. В Барселоне один из пит-стопов Макса Ферстаппена занял всего 1,9 секунды.

В McLaren пока далеки от лидеров – в прошлой гонке лучшим был пит-стоп Ландо Норриса – 2,59 секунды, но в команде довольны достигнутым прогрессом…

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Я очень доволен работой механиков во время гонки. В Барселоне мы провели четыре чистых и быстрых пит-стопа, позволивших вновь почувствовать уверенность в своих силах. А она крайне важна для действительно быстрых пит-стопов.

Внутри команды мы детально разобрались с причинами отдельных заминок при обслуживании машин – механики не всегда идеально справлялись, но были и проблемы с оборудованием.

Чтобы вернуть уверенность, нужно время. К тому же зимой мы немного изменили оборудование для пит-стопов. Сейчас мы до малейших деталей разбираем вместе с механиками каждый пит-стоп, чтобы понять, что можно было сделать лучше. Так было и после заминки в Сильверстоуне – и сейчас эта работа окупается.

Да, пока у нас нет той скорости и стабильности при проведении пит-стопов, как хотелось бы. Но в Испании мы уже сделали большой шаг вперёд».