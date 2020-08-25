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Автоспорт

В Португалии готовы принять 50000 зрителей на Гран При

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Исполнительный директор Algarve Motor Park Паоло Пинейру заявил, что автодром готов принять 50 тысяч зрителей на Гран При Португалии, который пройдёт с 23 по 25 ​​октября, но при соблюдении строгих ограничений.

Паоло Пинейру: «Важно не перегрузить нашу систему. 50 тысяч зрителей – оптимальное число. Но тот факт, что их допустят на трибуны, совершенно не значит, что всё будет разрешено. Вместе с билетом вы получите список всех ограничений, с которым обязаны согласиться перед покупкой.

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Мы готовы провести большое мероприятие, но все обязаны соблюдать правила. Наш этап станет репетицией для других крупных событий, поэтому болельщики должны вести себя правильно.

Всё будет не так как обычно. Ограничены места для аренды машин, маршруты следования, маску можно снять только когда вы едите или пьёте, а для посещения туалета нужно будет получить специальный купон».

Источник:www.f1news.ru
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