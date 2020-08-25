В Renault F1 приняли решение отозвать апелляцию

Команда Renault F1 сообщила, что направила FIA официальный запрос об отзыве своей апелляции на решение стюардов по воздуховодам тормозов, установленных на машинах Racing Point.

В заявлении, распространённом вечером 25 августа, говорится следующее:

«Вопросы, которые затрагивает это решение, принципиально важны для Формулы 1, как в этом сезоне, так и в дальнейшем. Однако интенсивная и конструктивная работа, совместно проведённая FIA, Renault F1 и Формулой 1, позволила добиться конкретного прогресса в деле сохранения изначальной природы нашего спорта, и в 2021 году в Спортивный и Технический регламент будут внесены изменения, подтверждающие требования, позволяющие считать команду конструктором.

Достижение этой стратегической цели в контексте нового Договора Согласия и было нашим приоритетом. Неоднозначная ситуация, возникшая на старте сезона, должна остаться в прошлом, и нам необходимо всё внимание уделить оставшейся части этого напряжённого чемпионата».