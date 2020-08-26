Ф3: Эстнер временно заменит Софию Флёрш в Campos

Мы писали о том, что София Флёрш пропустит этап Формулы 3 в Спа, поскольку примет участие в третьем этапе European Le Mans Series в Поль-Рикар. Сегодня стало известно, что в составе команды Campos её заменит Андреас Эстнер.

Ранее 20-летний немец выступал в Формуле 3 в 2019-м за Jenzer Motorsport.

Андреас Эстнер: «Я очень рад вернутся в Формулу 3. С одной стороны это отличный шанс, с другой – я понимаю, что меня ждёт сложный уик-энд, ведь я давно не пилотировал эту машину, а в Спа – непростая трасса. С нетерпением жду сотрудничества с Campos Racing и готов принять этот вызов».