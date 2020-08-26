Формула E: Формат квалификации меняться не будет

Организаторы чемпионата по гонкам на электромобилях не собираются менять уникальный формат квалификации, хотя некоторые команды и гонщики Формулы E им недовольны.

На предпоследнем этапе сезона, т.е. в пятой квалификации берлинской серии из шести гонок, пилоты DS Techeetah, Audi и Nissan оказались в нелепой ситуации. Их команды решили ждать до последнего момента, чтобы оказаться в более благоприятной ситуации в своей квалификационной группе, но ошиблись в расчётах, и сессия просто закончилась.

Такую попытку предприняли Жан-Эрик Вернь, Антониу Феликс да Кошта, Лукас ди Грасси и Себастьен Буэми, но когда они всё-таки выехали на трассу, то просто не успели начать свои быстрые круги – шесть минут, для этого отведённых, истекли.

По информации The Race, кто-то из них обратился к руководству Формулы E с предложением к следующему сезону внести изменения в процедуру квалификации.

Однако Альберто Лонго, один из организаторов электрического чемпионата и спортивный директор Формулы E, категорично заявил, что формат квалификации останется прежним.

«Если честно, нам нравится сама идея, что лидеры чемпионата выезжают на трассу первыми, поскольку мы знаем, что в этот момент скорости самые низкие, – сказал Лонго. – Им очень трудно пробиться в финальную сессию (в Формуле E она называется Суперпоул), но именно это нам и надо.

В Берлине некоторые команды и гонщики совершили большую ошибку. Наша система провоцирует такие ошибки? Да. Мы хотим, чтобы всё было именно так? Да.

Мы всегда стараемся улучшить наш продукт и в итоге сделаем это, но не из-за того, что произошло в Берлине. Мы собираемся и в дальнейшем усложнять инженерам жизнь, поскольку их это только стимулирует. Фактор неожиданностей очень важен для гонок, именно он делает их такими интересными».

В соответствии с форматом Формулы E в первой квалификационной сессии всегда участвуют гонщики, занимающие шесть первых позиций в личном зачёте. Состав остальных групп формируется по такому же принципу, после чего в Суперпоул выходят гонщики, показавшие лучшие результаты в своих группах.