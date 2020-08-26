Испанские рэпперы посвятили песню Кими Райкконену

Не каждый день появляются музыкальные произведения, посвящённые Формуле 1 и её героям, хотя некоторое количество примеров привести можно.

Многие наверняка помнят великолепно снятый клип на песню Supreme Робби Уильямса, а Джордж Харрисон, который был дружен с Джеки Стюартом и другими гонщиками того поколения, в 1979 году записал песню Faster. Также разные менее известные артисты посвящали свои произведения Айртону Сенне.

Но теперь эта гоночно-музыкальная коллекция пополнилась ещё одной вещью: популярный у себя на родине испанский рэп-дуэт Natos y Waor посвятил песню Кими Райкконену, она так и называется Räikkönen. В Финляндии, с удовольствием отмечая этот факт, обратили отдельное внимание, что фамилия гонщика написана без ошибок.

Чтобы оценить художественные достоинства этого номера, можно посмотреть и послушать его на Youtube, но в Испании это уже сделали: буквально за несколько дней песня набрала почти 800 тысяч просмотров.