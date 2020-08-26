Себастьяну Феттелю предлагают перейти в WEC

Меньше чем через полгода Себастьян Феттель расстанется с Ferrari, но чем он займётся после этого, пока неясно. Поговаривали, что он уже подписал контракт с командой Лоуренса Стролла, которая в следующем сезоне сменит название с Racing Point на Aston Martin, но, похоже, пока это только слухи.

Судя по всему, у Феттеля нет недостатка в различных предложениях, в том числе его приглашают переходить в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC).

Об этом заговорил американский миллионер Джеймс Гликенхаус, у которого весьма разнообразные деловые интересы: с одной стороны, он кинопродюсер, режиссёр и финансист, с другой – владелец компании Scuderia Cameron Glickenhaus, которая базируется в штате Коннектикут и занимается мелкосерийным производством суперкаров.

Но теперь Гликенхаус вместе с сыном Джессом решил организовать собственную команду, которая будет выступать на спортпротипе SCG007, созданном силами его компании, в новом классе гиперкаров – он должен появиться в WEC в следующем сезоне. И предприниматель из Нью-Йорка готов предложить Феттелю присоединиться к его проекту.

Гликенхаус полагает, что завоевать расположение и доверие Феттеля поможет тот факт, что у него давние и прочные деловые отношения c Ferrari, начавшиеся ещё в 60-е годы, когда он сотрудничал с Луиджи Чинетти, основателем гоночной команды North American Racing Team.

Американский предприниматель также коллекционирует редкие автомобили, и в его гараже есть несколько уникальных гоночных машин, созданных в Маранелло.

«Похоже, что в Ferrari продолжают старую традицию и плохо относятся к своим гонщикам – не думаю, что им это приятно, – сказал Гликенхаус в интервью Dyler.com. – Кстати, если Себастьян когда-либо захочет выступить за нашу команду в Ле-Мане, то у нас для него найдётся место!

Формула 1 меня не особенно интересует. Но насколько я знаю, Себастьян в какой-то мере придерживается старых традиций, и мне это нравится. В своё время были такие гонщики, как Марио Андретти, Марк Донахью, Грэм Хилл, которые могли в одном и том же сезоне выступать в Ф1, Indy 500 и гонках спорткаров, и в последнее время этим занимается Фернандо Алонсо.

В общем, если Себастьян захочет попробовать и присоединиться к моей команде, я с удовольствием его возьму. Хотя и не смогу платить ему столько, сколько платят в Ferrari!»

Класс Hypercar Prototype должен со следующего года заменить категорию LMP1, и команда Scuderia Cameron Glickenhaus планирует выступать в ней на спортпрототипе SCG007, оснащённом атмосферным 3,5-литровым двигателем V8 мощностью порядка 700 л.с.

Первичную обкатку новой машины планируется провести в сентябре, и Джеймс Гликенхаус уверен, что машина будет готова к старту сезона WEC, первый этап которого предварительно запланирован на март 2021 года и должен пройти в Себринге.