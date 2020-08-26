Тото Вольфф: Мы не побеждали в Спа с 2017 года

Перед началом бельгийского уик-энда руководитель команды Mercedes Тото Вольфф говорил о договоре Согласия и задачах команды в этот уик-энд…

Тото Вольфф: «В Испании мы показали, как наша команда умеет отыгрываться. Мы проанализировали возникшие в Сильверстоуне проблемы и всего за несколько дней сделали необходимые выводы. Многие в команде работали над тем, чтобы гонка в Барселоне прошла для нас лучше, результатом этих усилий стала победа в Испании. Я горжусь тем, что наша команда продолжает всё время поднимать планку.

На прошлой неделе, вместе с ещё с девятью командами Формулы 1, мы подписали новый Договор согласия. Мы всегда говорили, что хотим остаться в Формуле 1, не думаю, что это решение кого-то удивило, но мы рады, что смогли довести переговоры до позитивного результата. Мы сохраняем приверженность спорту и с нетерпением ждём следующих лет, когда увидим самые масштабные перемены в истории Формулы 1. При этом в выигрыше будут самые динамичные и умные команды, способные быстрее и лучше адаптироваться к переменам.

После коротких выходных нас ждёт третья серия из трёх гонок подряд. Предстоящий Гран При пройдёт в Спа, где мы не побеждали с 2017 года, так что задача на уик-энд очевидна. Это культовая трасса, одна из лучших, но из-за разнообразия характеристик порой сложно найти подходящие настройки. С одной стороны хочется добиться максимальной скорости на длинных прямых, с другой – нужна прижимная сила, чтобы не терять скорость в поворотах. Да и дожди, которые на этой неделе ожидаются в Арденнах, не облегчат нашу задачу.

Мы впервые возвращаемся в Бельгию после трагической смерти Антуана Юбера в прошлом году. Это был чёрный день для всего автоспортивного сообщества. Все наши мысли с его семьей и друзьями»,