В Ferrari выяснили причину схода Леклера в Барселоне

На прошлом этапе в Барселоне Шарль Леклер не финишировал в гонке из-за технических проблем. В Ferrari выяснили причину схода, которая оказалась связана с модулем управляющей электроники. В команде надеются хорошо выступить на Гран При Бельгии, но на повторение прошлогоднего победного результата не рассчитывают.

Энрико Гуалтьери, главный моторист: «Трасса в Спа, несомненно, является одной из самых красивых и сложных в календаре, как для гонщиков, так и для инженеров. Особенно сложно найти идеальный баланс для всего семикилометрового круга.

С точки зрения силовой установки трасса тоже достаточно сложная, поскольку более минуты гонщик нажимает педаль газа в пол. Именно поэтому важно, чтобы двигатель обеспечивал достаточно мощности, которой никогда не бывает много. При этом мотор должен обеспечивать максимальную эффективность на разгоне, особенно на выходе из первого и последнего поворотов. Кроме мощности самой по себе, накопление энергии посредством MGU-H также будет иметь ключевое значение, как и эффективность силовой установки в целом.

Даже до появления DRS обгонять на бельгийской трассе было достаточно просто, но во многом эта простота зависит от уровня прижимной силы. С низким уровнем максимальная скорость в конце прямой Kemmel очень высокая, но при этом возникает риск серьёзных проблем на втором секторе.

Если выбрать средние или максимальные настройки прижимной силы, то можно хорошо выступить в квалификации, но в гонке вас будут обгонять, и у вас самих возникнут проблемы с обгонами соперников даже с DRS. Добавьте к этому непредсказуемую погоду, которая может меняться на разных участках трассы, и вы получите головоломку, которую приходится решать на этой трассе.

Судя по актуальному прогнозу, погода ещё сильнее усложнит задачу, поскольку в основном нас ждёт сухая суббота и дождливое воскресенье с совсем не летней максимальной температурой в +16 градусов.

В первой части сезона мы увидели, что чемпионат разделён на две группы: с одной стороны трое гонщиков, которые кажутся недосягаемыми, а с другой – около десяти пилотов, которых разделяют десятые.

В Барселоне мы заплатили высокую цену за недостаточную надёжность, но выявили причину проблемы с модулем управляющей электроники, из-за которой Шарль сошёл. Кроме того, в прошлой гонке мы оказались в невыгодной ситуации из-за того, что не смогли максимизировать наши квалификационные результаты. Мы понимаем текущие трудности, поэтому готовимся к предстоящему уик-энду с оглядкой на них. Основная цель – сделать так, чтобы гонщики выжали максимум из SF1000.

Мы должны оптимизировать машину и силовую установку, хорошо работать в боксах, выбрать лучшую стратегию и эффективно реагировать на меняющиеся условия. Когда на счету каждая тысячная секунды, любое решение может оказаться определяющим».

Себастьян Феттель: «Спа – поистине уникальная трасса. Ни одна из тех, на которые мы приезжаем, не имеет такого перепада высот. Гоночное полотно то поднимается вверх, то опускается вниз – по телевизору это невозможно оценить. На этой трассе много сложных и интересных поворотов, таких как Eau Rouge, Pouhon и «эски» перед Stavelot, которые местные по-французски называют «пифф-пафф».

Прижимную силу нужно настраивать на средний и низкий уровень, но на результаты в гонке влияет множество факторов, в том числе погода, которая постоянно меняется. Таким образом, нужно уметь подстраиваться под переменчивые условия».

Шарль Леклер: «Спа занимает особое место в моём сердце. Здесь я одержал первую победу, и здесь в прошлом году мы потеряли нашего друга Антуана Юбера. Мне сложно возвращаться в Спа – на протяжении всего уик-энда Антуан будет в моих мыслях.

Что касается ожиданий, то на этот раз нам придётся сложнее, поскольку у нас не такой уровень конкурентоспособности, как в 2019-м. Однако мы знаем, что на этой трассе может произойти всё что угодно, особенно в условиях непредсказуемой погоды.

Команда будет напряжённо работать, чтобы уже в пятницу выжать максимум из машины. В тренировках мы должны собрать всю необходимую информацию, чтобы выбрать лучшую стратегию на квалификацию и гонку».