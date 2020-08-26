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Автоспорт

В Спа команды будут использовать свои моторхоумы

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В дни бельгийского гоночного уик-энда впервые в этом сезоне команды Формулы 1 будут использовать свои привычные моторхоумы, хотя в паддок по-прежнему не пустят гостей, и там почти не будет прессы.

Организаторы чемпионата продолжают придерживаться строгих ограничений, связанных с пандемией, стараясь обеспечить участникам соревнований максимальную безопасность, и как показали шесть первых этапов сезона, эти меры достаточно эффективны. Но в Спа мы увидим такой важный признак нормализации обстановки, как моторхоумы команд.

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Как пишет Auto Motor und Sport, командам неудобно пользоваться неуютными арендованными жилыми контейнерами, больше похожими на бытовки, и заказывать услуги кейтеринга на стороне. Оказалось, что это дороже, чем привозить на гонки свои моторхоумы и своих поваров.

Но в соответствии с действующими ограничениями бригады, которые сооружают моторхоумы и разбирают их после завершения уик-энда, не будут пересекаться с гоночной бригадой, и это потребует дополнительных организационных усилий. Поскольку гонки проходят подряд, сборщикам предстоит трудиться в обстановке постоянного цейтнота.

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Моторхоумы ведущих команд похожи на дворцы и рассчитаны на большое число гостей, в том числе особо важных, но их пока не ждут, поэтому не вполне ясно, появятся ли в паддоке бельгийского автодрома эти впечатляющие сооружения, или мы увидим что-то попроще и менее масштабное. Кстати, в Mercedes уже приняли решение, что свой самый большой моторхоум они в Бельгию не повезут.

Источник:www.f1news.ru
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