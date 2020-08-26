Участники Гран При России получат визы бесплатно

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке к этапу Формулы 1 в Сочи 24-27 сентября, все его участники получат визы бесплатно.

«Участники российского этапа Формулы 1 получат бесплатные визы и смогут беспрепятственно въехать на территорию России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Такой порядок действует с 21 августа по 31 октября. Заявки на получение виз оформляются через оргкомитет. Упрощённый режим распространяется на гонщиков, сотрудников, организаторов, почётных гостей и журналистов.