Среда, 26 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортУчастники Гран При России получат визы бесплатно
Автоспорт

Участники Гран При России получат визы бесплатно

AdminНет комментариев
Добавлено

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке к этапу Формулы 1 в Сочи 24-27 сентября, все его участники получат визы бесплатно.

«Участники российского этапа Формулы 1 получат бесплатные визы и смогут беспрепятственно въехать на территорию России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Такой порядок действует с 21 августа по 31 октября. Заявки на получение виз оформляются через оргкомитет. Упрощённый режим распространяется на гонщиков, сотрудников, организаторов, почётных гостей и журналистов.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 − 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Ferrari выяснили причину схода Леклера в Барселоне

В Спа команды будут использовать свои моторхоумы

Формула E: Формат квалификации меняться не будет

В Renault F1 приняли решение отозвать апелляцию

Гран При Бельгии: Расписание пресс-конференций

Закрыть