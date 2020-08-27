Гасли: С потерей Антуана невозможно смириться

В прошлом году на Гран При Бельгии Пьер Гасли вернулся из Red Bull Racing в Toro Rosso, когда его результаты в первой половине сезона не удовлетворили руководство команды. Француз быстро оправился от потрясения и сейчас считает, что это помогло ему прибавить.

Пьер Гасли: «Я знал, что конкретно и почему у меня не получилось в Red Bull. Однако мне удалось очень хорошо провести вторую половину прошлого сезона. Я не имею в виду только гонку в Бразилии – и до этого этапа мы хорошо выступали, хотя гонка на Интерлагосе стала вишенкой на торте. Было здорово так закончить сезон после всего того, через что мне пришлось пройти.

Этот год складывается ещё успешнее. Я лучше знаю команду, инженеры лучше знают мои запросы – мы работаем более эффективно. Я считаю, что нам по силам добиться большего».

Отвечая на вопрос, может ли он сказать, почему у него ничего не получилось в Red Bull Racing, Пьер улыбнулся: «К сожалению, я не могу вам ответить».

Вспомнил Гасли своего друга Антуана Юбера, трагически погибшего в Спа в прошлом году в субботней гонке Формулы 2: «В детстве мы много времени проводили вместе. На трассе мы были соперниками, но я понимаю, что не достиг бы того, что у меня есть сейчас, без Антуана. С его потерей невозможно смириться.

Мы постоянно мотивировали друг друга добиваться большего на трассе и за её пределами. Благодаря ему, я стал лучше, научился работать ещё усерднее. Он был частью моего становления, и я очень ему благодарен.

Когда я сегодня принёс цветы к месту его аварии, то вспоминал кадры из трансляции. Я бы хотел, чтобы той аварии не было, но автоспорт опасен.

Я вспоминал, как в прошлом году мы вместе с Юбером и нашими общими друзьями провели вечеринку в воскресенье вечером в Будапеште. Это был последний раз, когда я его видел. Антуан был одним из первых, кому я написал о том, что меня переводят из Red Bull Racing в Toro Rosso. Мне сложно поверить, что его больше нет с нами».