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Автоспорт

Гасли: С потерей Антуана невозможно смириться

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В прошлом году на Гран При Бельгии Пьер Гасли вернулся из Red Bull Racing в Toro Rosso, когда его результаты в первой половине сезона не удовлетворили руководство команды. Француз быстро оправился от потрясения и сейчас считает, что это помогло ему прибавить.

Пьер Гасли: «Я знал, что конкретно и почему у меня не получилось в Red Bull. Однако мне удалось очень хорошо провести вторую половину прошлого сезона. Я не имею в виду только гонку в Бразилии – и до этого этапа мы хорошо выступали, хотя гонка на Интерлагосе стала вишенкой на торте. Было здорово так закончить сезон после всего того, через что мне пришлось пройти.

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Этот год складывается ещё успешнее. Я лучше знаю команду, инженеры лучше знают мои запросы – мы работаем более эффективно. Я считаю, что нам по силам добиться большего».

Отвечая на вопрос, может ли он сказать, почему у него ничего не получилось в Red Bull Racing, Пьер улыбнулся: «К сожалению, я не могу вам ответить».

Вспомнил Гасли своего друга Антуана Юбера, трагически погибшего в Спа в прошлом году в субботней гонке Формулы 2: «В детстве мы много времени проводили вместе. На трассе мы были соперниками, но я понимаю, что не достиг бы того, что у меня есть сейчас, без Антуана. С его потерей невозможно смириться.

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Мы постоянно мотивировали друг друга добиваться большего на трассе и за её пределами. Благодаря ему, я стал лучше, научился работать ещё усерднее. Он был частью моего становления, и я очень ему благодарен.

Когда я сегодня принёс цветы к месту его аварии, то вспоминал кадры из трансляции. Я бы хотел, чтобы той аварии не было, но автоспорт опасен.

Я вспоминал, как в прошлом году мы вместе с Юбером и нашими общими друзьями провели вечеринку в воскресенье вечером в Будапеште. Это был последний раз, когда я его видел. Антуан был одним из первых, кому я написал о том, что меня переводят из Red Bull Racing в Toro Rosso. Мне сложно поверить, что его больше нет с нами».

Источник:www.f1news.ru
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