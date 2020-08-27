Карлос Сайнс: Я хотел бы изменить статистику!

На пресс-конференции FIA в четверг Карлос Сайнс говорил о статистике выступлений в Спа и о том, что пока не думал забрать с собой в Ferrari своего гоночного инженера…

Карлос Сайнс: «Перед началом этого уик-энда я чувствую себя вполне уверенно. Мне нравится Спа, здесь у меня было немало успешных выступлений в младших сериях, но в Формуле 1 результаты оказались намного скромнее – и я хотел бы изменить эту статистику! До дебюта в Формуле 1 я считал Спа своей любимой трассой, здесь у меня было больше всего поулов и побед. Не знаю, почему в Формуле 1 уик-энд в Бельгии раз за разом складывался неудачно – надеюсь, в этот раз всё будет иначе.

Думаю ли я о том, чтобы забрать с собой в Ferrari своего гоночного инженера? Нет, пока не думаю, хотя хороший гоночный инженер действительно важен для гонщика, ведь это именно тот человек, с которым ты по ходу уик-энда принимаешь ключевые решения, с которым поддерживаешь связь по ходу гонки. Не менее важен и специалист по эффективности, который следит за тем, как ты работаешь с педалью газа, с каким усилием нажимаешь на педаль тормоза, как меняешь настройки дифференциала и баланс тормозов – в современной Формуле 1 это серьёзно влияет на скорость и результат.

Оба этих специалиста очень помогают успешному выступлению в чемпионате – они редко попадают в объектив телекамеры, но их значимость намного выше, чем может показаться. Мне повезло сотрудничать с моими инженерами Томом и Эдрианом, у нас сложились не только рабочие, но и дружеские отношения. Когда я возвращаюсь в Великобританию, где у меня много свободного времени, но мало знакомых, мы часто выбираемся куда-нибудь вместе – по крайней мере, так было до всей этой ситуации с коронавирусом».