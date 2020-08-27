Кауэлл: Решение уйти из Mercedes было правильным

Говорят, что уходить лучше всего на вершине славы. Именно такое решение принял Энди Кауэлл, когда в январе уведомил руководство Mercedes, что оставит пост управляющего директора High Performance Powertrains, моторостроительного подразделения команды.

В своё время Кауэлл набирался опыта, работая в таких компаниях, как Cosworth и BMW, затем в 2004 году перешёл в Mercedes-Ilmor, а в 2013 году стал главным мотористом команды, которая была только на пути к чемпионству. Он имеет самое прямое отношение ко всем её последующим достижениям, поскольку именно он руководил созданием гибридной силовой установки, которая помогла Mercedes стать доминирующей силой в Формуле 1.

Но настоящим инженерам всегда свойственно профессиональное любопытство, они не останавливаются на достигнутом, и Энди Кауэлл почувствовал, что пришло время двигаться дальше. И когда в Mercedes вместе с шестью другими британскими командами Формулы 1 создали совместное предприятие Project Pitlane, объединив усилия, чтобы применить свой опыт и знания в деле борьбы с Covid-19, он понял, что сделал правильный выбор.

Энди Кауэлл: «Project Pitlane помог мне убедиться, что моё решение было правильным. В январе я подал заявление об уходе, а этот проект стартовал в марте и дал возможность заняться каким-то другим делом. Я почувствовал настоящий интерес, ежесекундно думал об аппаратах искусственной вентиляции лёгких, моя голова была занята только Project Pitlane, и я хочу заниматься чем-то подобным и дальше».

Ходят слухи, что следующим местом работы Кауэлла может стать компания Aston Martin, хотя в услугах специалиста такого уровня заинтересована любая команда Формулы 1. От комментариев на эту тему он отказался, но подтвердил, что готов принять новый вызов.

«Я считаю, что моя работа – одна из самых лучших на планете, – сказал он. – Многие мои друзья, а в первую очередь моя мама, считают, что я совершил безумный поступок, когда подал заявление об уходе из Mercedes. Все спрашивают, чем же я намерен заняться в будущем?

У меня пока нет полной уверенности, но я надеюсь, что жизнь предложит новое интересное испытание, и я смогу оказаться полезным каким-то компаниям и организациям, но самое главное – людям. Настало время перемен.

Я очень горжусь тем, что работал в Mercedes – там трудятся прекрасные люди, это замечательный коллектив, и мне будет его не хватать. Но на протяжении долгих 16-ти лет я выполнял примерно одну и ту же работу, поэтому теперь мне хочется заняться каким-то совершенно другим проектом. Думаю, я такой человек, которому нравится браться за какие-то новые задачи, пугающие своей сложностью».

Энди Кауэлл останется в Mercedes-Benz как минимум до начала 2021 года, поскольку курирует процесс смены руководства в моторостроительном подразделении команды.