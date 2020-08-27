Корреа: Я приехал, чтобы почтить память Антуана

Год назад во время субботней гонки Формулы 2 в Спа машина Хуана-Мануэля Корреа на скорости 218 км/ч врезалась в почти неподвижную машину Антуана Юбера. Пиковые перегрузки достигли 65,1g у Корреа и 81,8g у Юбера.

Антуан погиб, а Хуан-Мануэль две недели был в коме, перенёс множество операций и постепенно восстанавливается. В этот уик-энд он вернулся в Спа в качестве гостя Формулы 2, а в следующем году надеется вернуться в качестве гонщика.

Хуан-Мануэль Корреа: «Я быстро восстанавливаюсь. Я работаю над этим как гонщик, каждый раз делаю больше, чем необходимо – и этот подход сработал.

Восстановление идёт более быстрыми темпами, чем мы ожидали, так что в следующем году я надеюсь вернуться в Формулу 2. Впереди ещё несколько операций, но металлические кольца с моей ноги снимут в конце года, а это значит, что уже в декабре я смогу сесть за руль.

В этот уик-энд я нахожусь в Спа по приглашению Формулы 2. Я рад снова всех видеть, я чувствовал, что мне нужно закрыть эту главу, отдать должное памяти Антуана, но я не мог сделать это удалённо, из Майями.

Родители Антуана связались с моими родителями через несколько дней после аварии. Они очень беспокоились о моём здоровье, а его подруга Джули навещала меня в госпитале в Лондоне, когда я был в коме. У меня есть эта фотография, где я весь опутан проводами и трубочками, а она рядом.

Антуан был действительно хорошим парнем, хорошим другом, хотя в гонках мы редко дружим с теми, с кем гоняемся. Мне сложно сейчас говорить о нём. Когда я приехал в Спа, у меня были мурашки на коже. Всё, что я здесь делаю, напоминает о нём. Та авария мне и сейчас кажется невероятной. Я не могу поверить в то, что тогда произошло.

Я здесь, чтобы воздать ему должное в этот уик-энд, закрыть для себя эту главу и начать двигаться дальше».