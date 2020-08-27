Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон планирует открыть музей, в котором будут выставлены его трофеи и гоночные машины. При этом Льюис не готов назвать конкретные сроки открытия и месторасположение музея, поскольку на данный момент этот проект не входит в число его приоритетов.

Льюис Хэмилтон: «Дома у меня всего два кубка. Один – приз от журнала GQ, который я просто поставил на стол после возвращения с церемонии награждения. Второй – от FIA. Других наград у меня дома нет.

Забавно, что я выиграл столько трофеев, но ни одного из них нет у меня дома. Все мои гоночные кубки хранятся в специальном месте, но только не надо думать, что они в коробках складированы в подвале. Они находятся в надёжном месте.

Я гоняюсь не ради наград и не ради рекордов. Я занимаюсь гонками потому, что мне это нравится – я именно такой. У меня много друзей спортсменов, и они выставляют свои кубки, но я так не делаю. Если вы придёте ко мне домой, то не увидите ни одной награды с гонок.

Я бы хотел выставить все свои кубки в музее. Болельщики поддерживают все мои начинания, поэтому они смогут увидеть все мои трофеи. Вход в музей может стоить фунт, а все собранные деньги будут переданы на благотворительность, так что все останутся в выигрыше.

Машины – мои главные помощники в достижении результатов. Они как космические ракеты, которые после завершения миссии выставляют в музее. С каждой из чемпионских машин у меня связаны личные воспоминания, и я бы хотел, чтобы они стали частью моего музея. Было бы здорово, если бы удалось собрать всю коллекцию машин, начиная от картинга, чтобы показать эволюцию техники, как в музее Mercedes в Штутгарте.

Плюс в музее будут всем мои гоночные комбинезоны и шлемы – у меня много идей. Это серьёзный проект, поэтому нужно подумать, как его реализовать. Однако в данный момент он не входит в число моих приоритетов».