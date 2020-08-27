Памятник Хейкки Ковалайнену обрёл новых хозяев

Прошлой осенью мы рассказывали о том, что власти финского города Суомуссалми, где родился Хейкки Ковалайнен, приняли решение демонтировать памятник своему известному земляку, сооружённый в 2007 году, когда тот дебютировал в Формуле 1.

Монумент в виде гоночной машины, созданный местным скульптором Илпо Луукконеном, был убран, как тогда объяснялось, из соображений безопасности, и временно перемещён во двор гаража городской администрации. Кстати, в своё время эта машина была выкрашена в цвета Renault F1, затем, когда Хейкки перешёл в Caterham, цветовая гамма поменялась.

Но в начале июля этот памятник появился в качестве одного из лотов на странице онлайн-аукциона Huutokaupat.com. И вот сегодня городская администрация Суомуссалми объявила о том, что «машина» ушла с молотка за сумму, несколько превышающую 3 тысячи евро.

Её приобрела компания Mäntsälä Aero Oy, которая ведёт строительство аэродрома малой авиации в местечке Мянтсяля, что в 60 км к северу от Хельсинки. Сообщается, что создателя этой монументальной работы, скульптора Луукконена, цена вполне устроила. Судя по всему, теперь его попросят отреставрировать своё творение и придать ему первоначальный вид.

Но для чего весьма необычный памятник понадобился строителям аэродрома?

«Для нас важно, чтобы о славной спортивной карьере Хейкки Ковалайнена помнили, ведь его достижения заслуживают уважения. Мы рады, что этот монумент будет установлен в правильном месте», – сообщил представитель Mäntsälä Aero Oy.

Похоже, что там работают люди, всерьёз увлекающиеся автомобильной темой: эта компания выступает в качестве титульного спонсора ралли местного значения, а прошлым летом даже участвовала в фестивале классических американских машин American Car Show.

Хейкки Ковалайнен окончательно расстался с Формулой 1 в 2013 году, а с 2015-го выступает в японской кузовной серии Super GT, где уже через год выиграл титул.