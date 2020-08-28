Джордж Расселл: Дождь – это наш шанс

В Williams ждали, что в Спа возможны проблемы со скоростью, но рассчитывают на переменчивую погоду…

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Оба гонщика неплохо поработали, мы опробовали разные варианты настроек и уровня прижимной силы. Обошлось без проблем, так что теперь мы в хорошей форме и можем завтра продолжать работу. Обе тренировки прошли на сухой трассе, но прогноз обещает переменчивую погоду – нужно готовиться к возможному дождю в квалификации или гонке.

Машины отлично работали, гонщикам понравился каждый круг на этой отличной трассе. Но нам надо прибавить в скорости, чтобы завтра бороться с Haas F1 и Alfa Romeo».

Джордж Расселл (16-й): «Гоняться в Спа всегда здорово! Мы экспериментировали с настройками, чтобы добиться большей скорости на прямых. Одни идеи сработали, другие нет, зато теперь у нас достаточно данных, чтобы завтра принять оптимальное решение.

В субботу придётся нелегко: мы по-прежнему надеемся пройти во вторую часть квалификации и опередить Haas F1 и Alfa Romeo. Мы хотели бы, чтобы дождь перемешал карты – это наш шанс добиться отличного результата, если всё сделать верно. Я готов воспользоваться любыми условиями».

Николас Латифи (18-й): «Мы не можем ориентироваться на Haas F1, ведь они пропустили первую тренировку и весь день были в роли отстающих. У нас больше проблем, чем у Alfa Romeo, но мы знали, что эта трасса меньше подойдёт нашей машине – здесь всё зависит от скорости на прямой. Нам надо поработать, но в целом – неплохой день.

Здорово, если в квалификации или гонке условия будут меняться – это добавит интриги. Постараемся этим воспользоваться, но даже если будет сухо, мы всё равно надеемся завтра прибавить».