Элбон: Надеюсь, в Спа мы сможем дать бой Mercedes

Год назад в Red Bull произвели рокировку, и дебютант Формулы 1 Александер Элбон стал новым напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing, тогда как Пьера Гасли перевели в Toro Rosso. Элбон дебютировал в составе Red Bull Racing именно в Бельгии, и на пресс-конференции в Спа его попросили подвести итоги первого года сотрудничества с этой командой.

Александер Элбон: «Это был очень хороший год. Разумеется, я получаю удовольствие, выступая за эту команду. Помню, что когда год назад приехал в Спа, то чувствовал себя как первоклассник – немного нервничал.

Мне сложно комментировать, в какой мере мои результаты отвечают ожиданиям – я просто хочу выступать как можно лучше. Если честно, мне нужно найти более правильный подход к машине, я должен не бороться с ней, а скорее постараться просто пилотировать.

Определённый прогресс есть, но мне бы хотелось, чтобы дело продвигалось быстрее, чтобы результат был заметен сразу, но так не бывает. Необходимо потратить и время, и усилия, но я не сомневаюсь, что в итоге всё получится.

Надеюсь, на этой трассе нам удастся дать бой Mercedes, ведь чем более мягкие составы резины используются, тем лучше для нас. Можно сказать, что по конфигурации Спа чем-то напоминает Сильверстоун, хотя это не столь очевидно. Посмотрим, чего нам удастся добиться. Понятно одно: жаркой погоды здесь на будет».