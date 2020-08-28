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Автоспорт

Элбон: Надеюсь, в Спа мы сможем дать бой Mercedes

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Год назад в Red Bull произвели рокировку, и дебютант Формулы 1 Александер Элбон стал новым напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing, тогда как Пьера Гасли перевели в Toro Rosso. Элбон дебютировал в составе Red Bull Racing именно в Бельгии, и на пресс-конференции в Спа его попросили подвести итоги первого года сотрудничества с этой командой.

Александер Элбон: «Это был очень хороший год. Разумеется, я получаю удовольствие, выступая за эту команду. Помню, что когда год назад приехал в Спа, то чувствовал себя как первоклассник – немного нервничал.

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Мне сложно комментировать, в какой мере мои результаты отвечают ожиданиям – я просто хочу выступать как можно лучше. Если честно, мне нужно найти более правильный подход к машине, я должен не бороться с ней, а скорее постараться просто пилотировать.

Определённый прогресс есть, но мне бы хотелось, чтобы дело продвигалось быстрее, чтобы результат был заметен сразу, но так не бывает. Необходимо потратить и время, и усилия, но я не сомневаюсь, что в итоге всё получится.

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Надеюсь, на этой трассе нам удастся дать бой Mercedes, ведь чем более мягкие составы резины используются, тем лучше для нас. Можно сказать, что по конфигурации Спа чем-то напоминает Сильверстоун, хотя это не столь очевидно. Посмотрим, чего нам удастся добиться. Понятно одно: жаркой погоды здесь на будет».

Источник:www.f1news.ru
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