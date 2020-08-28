Гонщики Haas рассчитывают на продление контрактов

Команда Haas F1 Team подписала Договор согласия, гарантировав участие в чемпионате в следующие пять лет. На пресс-конференции перед Гран При Бельгии Кевин Магнуссен и Роман Грожан выразили надежду, что в скором времени смогут обсудить с командой продление своих контрактов.

Кевин Магнуссен: «Подписание Договора согласия – отличная новость для Haas F1. С дебюта в Формуле 1 наша команда обходилась бюджетом, легко умещающимся в заданные рамки, в новых условиях это может стать преимуществом. Крупным командам наверняка придется сделать шаг назад – не вижу причин, по которым им удастся этого избежать. Станет ли конкуренция более равной? Посмотрим, лично я на это очень надеюсь. Я слышал от многих людей, следящих за Формулой 1, что им хотелось бы видеть более равную борьбу.

Переговоры о контракте? Знаете, у нас был напряженный период, шесть гонок за семь недель, к тому же, не было смысла обсуждать контракты гонщиков, когда решался вопрос о дальнейшем участии команды в Формуле 1. В том вопросе теперь поставлена точка, и я надеюсь, что вскоре мы приступим к переговорам».

Роман Грожан: «Рассчитываю ли я вскоре обсудить с командой новый контракт? Конечно, да! Вакансий в Формуле 1 не так уж много, и тот факт, что Haas F1 Team остаётся в чемпионате еще на пять лет, оставляет мне больше шансов на продолжение карьеры. Уверен, в какой-то момент мы приступим к обсуждению, но сейчас я полностью сосредоточен на предстоящих трёх гонках и задаче сработать максимально хорошо.

В Испании у нас была встреча с представителями Pirelli, на которой гонщики заявили, что хотят гоняться на более безопасных шинах – особенно после тех проблем, которые мы видели по ходу первой гонки в Сильверстоуне. Посмотрим, как пойдут дела дальше, со стороны GPDA мы делаем всё возможное, чтобы получить от Pirelli лучшие шины».