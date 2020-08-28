Гран При Сахира пройдёт по короткой внешней трассе

В конце ноября-начале декабря в Бахрейне пройдут сразу два Гран При, и если первый будет классическим – 57 кругов по привычной конфигурации, то второй проведут по внешней версии трассы. Круг будет самым коротким в календаре – 3,543 км, гонщикам предстоит проехать 87 кругов.

Трасса будет проложена по внешнему контуру автодрома, из четвёртого поворота обычной конфигурации гонщики сразу поедут в 14-й.

Если первый уик-энд в Бахрейне пройдёт по привычному графику, когда квалификация и гонка начинаются вечером, а заканчиваются ночью, то второй сдвинут ещё на несколько часов вперёд – он будет полностью ночным.

Компьютерное моделирование показало время прохождения круга в квалификации – около 55 секунд, а в гонке гонщики будут проезжать круг примерно за минуту.

В ближайшие недели внешняя конфигурация будет подготовлена и омологирована FIA.



Росс Браун, спортивный директор Формулы 1: «Мы рады объявить, что Гран При Сахира пройдёт по внешней трассе, и благодарны нашим партнёрам из Бахрейна за поддержку наших инициатив.

Мы оценили несколько вариантов и пришли к выводу, что внешняя трасса станет лучшей альтернативой привычной конфигурации, станет новым вызовом для всех команд и развлечёт болельщиков высокими скоростями и быстрым временем прохождения круга».

Шейх Салман бин Иса Аль Халифа, исполнительный директор автодрома: «Мы благодарим Формулу 1 за работу по анализу вариантов конфигурации для второй гонки, в результате мы получили возможность провести два уик-энда подряд в совершенно разных условиях.

Внешняя трасса никогда не использовалась для международных соревнований – это будет новый опыт для всех».