Лэнс Стролл: Я провёл немало хороших гонок

В Барселоне Лэнс Стролл финишировал четвёртым, и на пресс-конференции FIA в Спа его спросили, можно ли считать выступление в Испании его лучшим достижением со времён подиума в Баку в 2017 году.

Лэнс Стролл: «Нет, не думаю. Полагаю, у меня было немало хороших гонок, но просто в этом сезоне у нас более быстрая машина, чем в предыдущие годы, и это, конечно, влияет на результаты. Несколько недель назад в Венгрии я тоже финишировал четвёртым.

Но в Барселоне мы выступили вполне уверенно, были конкурентоспособны с самого начала уик-энда, так что 4-е и 5-е места – максимум, чего можно было достичь. Поэтому, конечно, мы довольны такими результатами.

Бельгийский уик-энд вполне может складываться непредсказуемо, но я надеюсь, что на этой трассе мы должны показать хорошую скорость, ведь она подходит нашей машине. Но судя по прогнозу, нас ожидают дожди, так что может произойти всё, что угодно. Надо быть готовым справиться с задачей, какими бы ни были условия.

Здорово, что в календаре чемпионата появляются новые трассы, причём, многие из них скоростные, где от гонщика требуется отточенная техника пилотирования. В молодёжных сериях я выступал на всех этих трассах, кроме турецкой. Я очень рад, что гонок будет больше, и нас ожидают новые интересные сражения».