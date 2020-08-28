Макс Ферстаппен: Не думаю, что смогу побороться за поул

Макс Ферстаппен возглавил протокол второй сессии свободных заездов Гран При Бельгии. Гонщик Red Bull Racing доволен началом гоночного уик-энда, но сомневается, что в квалификации сможет навязать борьбу Mercedes. Его напарник Алекс Элбон завершил сессию с четвёртым временем.

Макс Ферстаппен (1-й): «Я доволен тем, как прошёл день, но ещё рано делать выводы. Мы хорошо начали уик-энд, но остаются области, в которых нужно прибавить – гоночная машина никогда не бывает идеальной/ Впрочем, я вполне доволен.

Скорость Mercedes? Лично я считаю, что у них какие-то проблемы с балансом. Сегодня они выглядели конкурентоспособными на длинной серии кругов. Полагаю, завтра они поедут быстрее, и я не думаю, что смогу навязать Mercedes борьбу за поул. Будет хорошо, если мы просто сократим от них отставание. Скорее Racing Point сможет навязать борьбу нам в квалификации, но в гонке они не должны стать для нас проблемой».

Алекс Элбон (4-й): «Машина отлично себя вела с начала тренировок. Мы подготовили к этому уик-энду кое-какие новинки – управляемость стала лучше. Кроме того, у машины хороший баланс в поворотах. Я рад, что всё идёт так, как надо.

С новыми настройками двигателя сложно судить о скорости на прямых, но некоторые команды, в частности Renault и Racing Point, сделали ставку на максимальную скорость. По крайней мере, на прямых их машины быстрее нашей. Посмотрим, что получится».