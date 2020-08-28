На девяти машинах заменены моторы

Перед началом уик-энда в Спа в плановом порядке были заменены двигатели внутреннего сгорания на машинах команды Mercedes и её клиентов, за исключением Williams Джорджа Расселла, который получил новую силовую установку на втором этапе сезона после проблем, возникших в ходе Гран При Австрии.

Также на этих машинах были заменены турбины и мотор-генераторы MGU-H.

Кроме того, новые силовые установки стоят на Alfa Romeo Кими Райкконена, на Renault Эстебана Окона и на McLaren Ландо Норриса.

Также на Alfa Romeo Антонио Джовинацци были заменены двигатель внутреннего сгорания, турбина и MGU-H и накопитель энергии. На Ferrari Шарля Леклера стоят новые MGU-K, накопитель энергии и блок управляющей электроники. На машине его напарника, Себастьяна Феттеля, поменяли MGU-K. Такие же мотор-генераторы были заменены на обеих машинах Haas, а на VF-20 Романа Грожана установлен новый накопитель энергии.