” src=”https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/6bb323bf7553f06ffa7df223fad58898.jpg” alt=”Норрис: Гонка в Спа для меня – одна из домашних” width=”100%” />

Для Ландо Норриса гонка в Спа – одна из домашних. На пресс-конференции FIA в четверг он вспоминал события прошлогоднего уик-энда и своей связи с Бельгией…

Ландо Норрис: «В прошлом году уик-энд в Спа был для меня, пожалуй, худшим. Я рассчитывал как можно лучше начать вторую половину дебютного сезона, чтобы далее чувствовать себя максимально уверенно. Всё складывалось отлично, я претендовал на лучший для себя результат – пятое место, как вдруг за какие-то тридцать секунд всё закончилось абсолютным провалом.

Сход оказался шокирующим, адреналин зашкаливал – я чувствовал, что командой мы сделали всё, что могли, подобного не должно было случиться! Но в Формуле 1, к сожалению, бывают ситуации, в которых от тебя ничего не зависит. Мне пришлось усвоить горький урок. Я пилотировал отлично, команда здорово подобрала настройки, просто всё сложилось не в нашу пользу.

В Формуле 1 в силу технической сложности машин поломки случаются чаще, чем в младших сериях, я это понимаю и, в какой-то степени, привык выступать с мыслью, что ситуация от хорошей к неудачной может измениться буквально в момент.

Я наполовину британец, наполовину – бельгиец, моя мама родилась в этой стране. Я часто приезжал сюда на Рождество и Пасху, родственники моей мамы по-прежнему живут здесь – они посещали все гонки, в которых я выступал в Бельгии, начиная с картинга! Думаю, я вправе считать Гран При Бельгии своей домашней гонкой, но второй, не первой. Первая всё-таки в Сильверстоуне, так как в Великобритании я провел больше времени, именно там я рос и формировался как гонщик.

Кроме того, по-английски я говорю гораздо лучше, чем по-фламандски! Я немного говорю на фламандском, но далеко не свободно – могу понять то, что говорит моя мама, и общаться на нём с бабушкой и дедушкой. Конечно, маме хотелось бы, чтобы я свободно говорил на фламандском, однако мне плохо даётся изучение языков! Но мне нравится Бельгия, это очень красивая страна, и хорошо, что гонка в Спа для меня одна из домашних».