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Автоспорт

Серхио Перес: Я не веду переговоры с другими командами

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На пресс-конференции FIA в Спа Серхио Перес вновь подчеркнул, что ему комфортно в Racing Point, где все довольны его результатами, поэтому нет смысла что-то менять, и он не ведёт переговоров с другими командами. Но начал мексиканский гонщик с того, что вполне оправился от болезни, из-за которой ему пришлось пропустить два этапа на британской трассе в Сильверстоуне.

Серхио Перес: «К счастью, болезнь прошла без последствий, самочувствие в порядке, и на прошлой неделе я активно тренировался. Однозначно, в этот уик-энд моя форма будет намного лучше, к тому же нашей машине бельгийская трасса должна подойти, и мне хочется поскорее приступить к работе.

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Журналистам не даёт покоя вопрос о моих перспективах на следующий год, но, как я уже говорил, со временем ответ на него будет дан, а пока могу повторить то, что я сказал в Испании: я рад, что работаю в этой команде, с которой уже давно сотрудничаю, и верю в этот проект.

Я вижу, что Racing Point сейчас на подъёме, и внутри коллектива мы чувствуем, что всё складывается удачно. Для чего тогда что-то менять? Я не вижу для этого причин, ведь все довольны результатами, которые мы показываем на трассе. В общем, я не ожидаю никаких перемен и не веду переговоры с другими командами».

Источник:www.f1news.ru
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