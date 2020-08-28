Шарль Леклер: Мы удивительно далеко позади

Год назад команда Ferrari убедительно доминировала в Спа, а сейчас оказалась далеко позади…

Шарль Леклер (15-й): «Сегодня мы удивительно далеко позади, особенно на второй тренировке. Мы сделали всё возможное, пытаясь изменить ситуацию. Я пытался использовать агрессивные настройки прижимной силы, но ничего не помогало.

Нам серьёзно не хватает скорости. Нужно много работать, чтобы отыграть это отставание, но я не жду чудес в этот уик-энд.

Грустно видеть Ferrari так далеко позади. Как всегда, задача гонщиков – полностью выложиться на трассе, именно это мы с Себастьяном пытаемся сделать.

Надежда на дождь? Не думаю, что это поможет. В этот уик-энд у нас серьёзные проблемы с балансом, а во время дождя они ещё больше обострятся. Думаю, нам будет очень непросто в этот уик-энд, если мы не найдём какого-то решения, способного решить проблемы с балансом».

Себастьян Феттель (17-й): «Мы совсем не там, где должны быть. Управлять машиной очень было непросто. Мы весь день что-то пробовали, экспериментировали с настройками, пытались найти какие-то варианты. Одни детали снимали, другие ставили, потом ещё и ещё.

Но я уверен, завтра будет лучше. Не представляю, какая нас ждёт погода, но завтра мы должны с этим справиться».