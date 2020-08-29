Джовинацци: Цель – пройти во вторую часть квалификации

Из-за проблемы с силовой установкой Антонио Джовинацци пропустил первую тренировку в Спа. Команде удалось наверстать упущенное во второй сессии, где оба гонщика показали неплохую скорость.

Антонио Джовинацци (13-й): «Плохо, что я пропустил первую тренировку, но во второй мы отчасти наверстали упущенное. Мне комфортно за рулём, а когда это так, всё становится проще.

Я доволен. Надеюсь, вечером мы поработаем со скоростью – посмотрим, какие позиции мы займём завтра. Неизвестно, какой будет погода в гонке, но сейчас мы полностью сосредоточены на квалификации. Моя цель – впервые в сезоне пройти во вторую сессию».

Кими Райкконен (14-й): «Относительно спокойный день для меня. Как всегда, можно многое улучшить, но если мы всё сделаем правильно, то сможем прибавить. Сейчас рано о чём-либо судить, но надо продолжать в том же духе – посмотрим, каких результатов мы добьёмся в субботу».