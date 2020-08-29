Хэмилтон: Над настройками придётся поработать

Гонщики Mercedes завершили пятничные тренировки в Спа, показав 3-й и 6-й результаты, и хотя понятно, что чемпионская команда ещё прибавит, Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас считают, что борьба в квалификации обещает быть очень острой.

Льюис Хэмилтон (3-й): «В целом, день сложился неплохо. Я люблю ездить по этой трассе, она прекрасна, и хотя во время сессий Ф3 и Ф2 дождило, наши тренировки, к счастью, прошли на сухой трассе. У нас было достаточно времени, чтобы проехать много кругов и разобраться с машиной.

Результаты очень плотные, и я думаю, что пока Red Bull Racing чуть быстрее нас, а Racing Point практически на нашем уровне. Даниэль Риккардо на Renault тоже очень быстр, но всё это лишь делает нашу задачу интереснее, хотя над настройками машины ещё придётся потрудиться.

Всё идёт неплохо, но на разных трассах W11 ведёт себя по-разному. На каких-то из них мы впереди всех, на каких-то – немного отстаём, поэтому перед началом бельгийского уик-энда я предполагал, что борьба только обострится, и это уже подтверждается.

Надо постараться понять, в чём причина этого: соперники прибавили, мы сделали шаг назад, или это связано лишь с конфигурацией трассы, с другими уровнями прижимной силы? Кто знает. Но однозначно, что нас ждёт интересная гонка».

Валттери Боттас (6-й): «Мой день рождения проходит вполне приятно, ведь всё могло быть намного хуже. Особенно хорошо сложилась первая сессия, где я показал первый результат; вторая прошла несколько сложнее, хотя особых трудностей не было, мне просто не удалось проехать круг так, как надо.

Но я не сомневаюсь в том, что мы сможем поработать с настройками и вернуться на тот уровень, на котором были в первой сессии. Хотя, если честно, буквально с самого первого круга у машины проявлялась склонность к недостаточной поворачиваемости, и во второй сессии это тоже чувствовалось: на некоторых участках круга передние колёса не лучшим образом держали трассу.

Думаю, что я смогу прибавить, если нам удастся улучшить сцепление передних колёс, чтобы машина увереннее проходила повороты. Каждый год я думаю, неужели можно показывать на этой трассе ещё более высокие скорости, и каждый год мы всё равно едем ещё быстрее. Пилотировать здесь – одно удовольствие, мне это по-настоящему нравится. Борьба в квалификации обещает быть очень острой, и хотя я уверен, что мы сможем прибавить, всё будет зависеть от скорости соперников».