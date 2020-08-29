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Хэмилтон: Над настройками придётся поработать

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Гонщики Mercedes завершили пятничные тренировки в Спа, показав 3-й и 6-й результаты, и хотя понятно, что чемпионская команда ещё прибавит, Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас считают, что борьба в квалификации обещает быть очень острой.

Льюис Хэмилтон (3-й): «В целом, день сложился неплохо. Я люблю ездить по этой трассе, она прекрасна, и хотя во время сессий Ф3 и Ф2 дождило, наши тренировки, к счастью, прошли на сухой трассе. У нас было достаточно времени, чтобы проехать много кругов и разобраться с машиной.

Результаты очень плотные, и я думаю, что пока Red Bull Racing чуть быстрее нас, а Racing Point практически на нашем уровне. Даниэль Риккардо на Renault тоже очень быстр, но всё это лишь делает нашу задачу интереснее, хотя над настройками машины ещё придётся потрудиться.

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Всё идёт неплохо, но на разных трассах W11 ведёт себя по-разному. На каких-то из них мы впереди всех, на каких-то – немного отстаём, поэтому перед началом бельгийского уик-энда я предполагал, что борьба только обострится, и это уже подтверждается.

Надо постараться понять, в чём причина этого: соперники прибавили, мы сделали шаг назад, или это связано лишь с конфигурацией трассы, с другими уровнями прижимной силы? Кто знает. Но однозначно, что нас ждёт интересная гонка».

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Валттери Боттас (6-й): «Мой день рождения проходит вполне приятно, ведь всё могло быть намного хуже. Особенно хорошо сложилась первая сессия, где я показал первый результат; вторая прошла несколько сложнее, хотя особых трудностей не было, мне просто не удалось проехать круг так, как надо.

Но я не сомневаюсь в том, что мы сможем поработать с настройками и вернуться на тот уровень, на котором были в первой сессии. Хотя, если честно, буквально с самого первого круга у машины проявлялась склонность к недостаточной поворачиваемости, и во второй сессии это тоже чувствовалось: на некоторых участках круга передние колёса не лучшим образом держали трассу.

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Думаю, что я смогу прибавить, если нам удастся улучшить сцепление передних колёс, чтобы машина увереннее проходила повороты. Каждый год я думаю, неужели можно показывать на этой трассе ещё более высокие скорости, и каждый год мы всё равно едем ещё быстрее. Пилотировать здесь – одно удовольствие, мне это по-настоящему нравится. Борьба в квалификации обещает быть очень острой, и хотя я уверен, что мы сможем прибавить, всё будет зависеть от скорости соперников».

Источник:www.f1news.ru
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