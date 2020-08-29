Хорнер: Мы не планируем возвращать Гасли

Перед прошлогодним Гран При Бельгии в Red Bull Racing пригласили Александера Элбона на место Пьера Гасли, а француз вернулся в Toro Rosso. Эта рокировка пошла на пользу обоим: Элбон быстро освоился в чемпионской команде, а Гасли снова стал показывать неплохую скорость.

В этом году Пьер продолжает добиваться успехов, а Александер столкнулся с проблемами и стабильно уступает напарнику. Появились слухи, что в Red Bull Racing могут снова поменять гонщиков, но руководитель команды Кристиан Хорнер исключил такой сценарий.

Кристиан Хорнер: «Мы не планируем возвращать Пьера за руль Red Bull Racing в этом году. Он отлично работает в AlphaTauri. Конечно, мы следим за его выступлениями, поскольку он гонщик Red Bull. У нас достаточно информации о том, как он прогрессирует и каких результатов добивается».