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Автоспорт

Хорнер: Мы не планируем возвращать Гасли

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Перед прошлогодним Гран При Бельгии в Red Bull Racing пригласили Александера Элбона на место Пьера Гасли, а француз вернулся в Toro Rosso. Эта рокировка пошла на пользу обоим: Элбон быстро освоился в чемпионской команде, а Гасли снова стал показывать неплохую скорость.

В этом году Пьер продолжает добиваться успехов, а Александер столкнулся с проблемами и стабильно уступает напарнику. Появились слухи, что в Red Bull Racing могут снова поменять гонщиков, но руководитель команды Кристиан Хорнер исключил такой сценарий.

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Кристиан Хорнер: «Мы не планируем возвращать Пьера за руль Red Bull Racing в этом году. Он отлично работает в AlphaTauri. Конечно, мы следим за его выступлениями, поскольку он гонщик Red Bull. У нас достаточно информации о том, как он прогрессирует и каких результатов добивается».

Источник:www.f1news.ru
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