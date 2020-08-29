Суббота, 29 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортЛьюис Хэмилтон: Это был фантастический круг!
Автоспорт

Льюис Хэмилтон: Это был фантастический круг!

AdminНет комментариев
Добавлено

В Спа Льюис Хэмилтон завоевал свой 93-й поул. Лидер чемпионата признался, что ему было нелегко собраться с силами после горестного известия о смерти актёра Чедвика Боузмана…

Льюис Хэмилтон: «Сегодня я очень чисто провел квалификацию, прибавляя с каждым кругом. Мы здорово поработали над настройками.

Для меня это очень важный поул. Утром я получил горестное известие о смерти Чедвика Боузмана – знаете, для всех нас этот год очень непростой, а эта новость вовсе повергла в шок. Мне было нелегко собраться с силами, но я сказал себе, что хочу выехать на трассу и сработать безупречно, ведь Чедвик был настоящим супергероем для многих детишек, он своим примером показывал, что всё возможно. Мы всегда будем помнить его.

Читайте также:  Робсон: Начинать сезон на австрийской трассе непросто

В квалификации я всякий раз первым выезжал на попытку. На тренировках мы пробовали пользоваться слипстримом, но в Спа очень непросто собрать воедино все три сектора. На первом секторе всё решает скорость на прямых, а вот для второго нужно подобрать оптимальный угол атаки антикрыльев. Вы сами видели: те, кто был быстрее на первом и третьем секторах, много уступали на втором. Мы были далеко не быстрейшими на первом и третьем, но на втором выглядели очень уверенно.

Читайте также:  Фриц Энцингер: Планы Ф1 кажутся слишком амбициозными

В этот уик-энд в команде была моя очередь выбирать, выезжать на попытку первым или вторым, я решил выезжать первым, чтобы обеспечить себе свободную трассу и не беспокоиться насчёт того, что кто-то замедлится перед последним поворотом, отпуская машины впереди. Мне не хотелось, чтобы на моём пути оказался кто-то из соперников, эта тактика сработала идеально.

Машина ехала фантастически. Как я уже говорил, мне удавалось улучшать результат в каждой попытке, я старался понять, как проехать ещё лучше. С нынешними зонами позади поребриков у нас есть возможность чуть раньше начинать разгон, в этом плане хороший выход из поворота становится особенно важен.

Читайте также:  Команда Романа Грожана выступит в виртуальном Ле-Мане

Все свои попытки я проехал без единой ошибки, притом первый круг в финале квалификации оказался настолько хорош, что я подумал: «Похоже, мне не удастся проехать быстрее!» В предыдущие годы мне не удавалось достаточно уверенно проезжать здесь первый поворот, но сегодня я прибавлял с каждым кругом, в завершающей попытке заметил, что уже после первого поворота опережаю собственный график, и далее постепенно наращивал преимущество. Это был фантастический круг, я очень им доволен!»

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Перес получил предупреждение

Хорнер: Мы не планируем возвращать Гасли

Пэт Симондс: Вторая гонка в Бахрейне будет особенной!

Джовинацци: Цель – пройти во вторую часть квалификации

Хэмилтон: Над настройками придётся поработать

Закрыть