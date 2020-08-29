Пэт Симондс: Вторая гонка в Бахрейне будет особенной!

Мы писали о том, что вторая гонка в Бахрейне пройдёт на короткой внешней конфигурации трассы, состоящей из нескольких прямых по периметру автодрома.

Число зон DRS пока не определено, но по расчётам с двумя зонами DRS гонщики смогут проехать круг в квалификации за 54,3 секунды, а с тремя, что вполне возможно – за 53,9 сек. В любом случае, этот круг станет самым быстрым в истории Формулы 1.

The Race цитирует технического консультанта Формулы 1 Пэта Симондса, который рассказал о результатах моделирования гонки на столь короткой трассе.

Пэт Симондс: «Трафик будет серьёзным. Такое мы не раз видели в Интерлагосе, но это тоже часть вызова. Гонщики должны уметь с этим справляться. В наши дни у команд есть множество инструментов, позволяющих анализировать ситуацию. Да, это будет сложно. Кто-то от этого наверняка выиграет, кто-то проиграет, но это должно быть интересно!

Мы рассмотрели все возможные варианты конфигурации, используя весьма совершенные инструменты. Это не просто программы для моделирования круга. У нас есть инструменты, позволяющие оценить вероятность обгона и другие подобные параметры.

Мы рассмотрели рабочий цикл шин, рабочий цикл тормозов, эффективность освещения, ведь гонка будет проходить ночью и нужно обеспечить достаточное освещение на внешнем периметре. Проанализировав всё, мы поняли, что это будет что-то совершенно оригинальное.

Совершенно новый вызов. Очень короткий круг, очень скоростная трасса. Мы уверены, что гонка получится интересной. Мы хотели предложить болельщикам что-то новое – и сделали это».