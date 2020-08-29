Серхио Перес: Скорость машины вселяет оптимизм

Серхио Перес показал пятое время во второй тренировке Гран При Бельгии и считает, что скорость машины позволяет рассчитывать на высокую стартовую позицию…

Серхио Перес (5-й): «Сегодня мне было комфортно в машине, мы можем быть довольны тем, как отработали пятничную программу. Посмотрим, удастся ли завтра отыграть ещё несколько десятых и побороться за высокую позицию на старте. Сегодня мы показали, что нам это по силам.

Скорость машины на короткой и длинной серии кругов вселяет оптимизм Из-за красных флагов во второй сессии непросто оценить расстановку сил, но я уверен, что мы занимаем хорошие позиции.

Сегодня обошлось без дождя, посмотрим, какой погода будет завтра. Сейчас мы лучше готовы к дождевым условиям, чем в начале сезона, так что нас устроит любая погода».

Лэнс Стролл (11-й): «Хороший день, я доволен поведением машины, просто мне не удалось собрать вместе быстрый круг во второй тренировке. В целом, у нас хороший темп, так что я доволен проделанной сегодня работой. Серхио выполнил всю программу, поэтому у нас много позитивного.

Завтра мы сможем ещё прибавить в некоторых областях, скорректировав настройки. Я с нетерпением жду возможности сделать шаг вперёд в третьей тренировке, а затем побороться за место в первой десятке в квалификации».