Александер Элбон: В Спа важно хорошо стартовать

В Red Bull Racing довольны итогами квалификации в Спа, хотя Александер Элбон предположил, что мог бы занять четвёртое место, если бы не ошибка в первом повороте.

Макс Ферстаппен (3-й): «Прока всё идёт неплохо. Мы приехали в Спа с мыслью, что нас ждёт непростой уик-энд, а сегодня я не так много уступил Валттери – хороший результат. Я проехал неплохой круг, но всегда следишь за самой быстрой машиной, а я уступил ей полсекунды.

По-моему, мы ни разу в этом году не были так близки к Mercedes. Обычно эта трасса не подходит нам в квалификациях, так что мы можем быть довольны результатом – теперь я с нетерпением жду гонку.

Сложно сказать, предпочли бы мы гонку на мокрой или на сухой трассе, но переменчивая погода добавит интриги. В Спа здорово проезжать квалификацию и здесь очень интересно в гонке, но если вмешается погода – как в прошлом году в Хоккенхайме, гонка может получиться особенно интересной. Я доволен балансом машины, и мы добились прогресса. Надеюсь на хороший старт, постараюсь прессинговать Mercedes и снова добиться максимального результата».

Александер Элбон (5-й): «Я доволен пятой позицией – будет, за что побороться в гонке. В финальной попытке я немного ошибся на входе в первый поворот и потерял там время, иначе мог оказаться четвёртым. Так получилось, что свой лучший круг я проехал во второй части квалификации – нужно поработать, чтобы прогрессировать с каждой сессией.

Уик-энд складывается гораздо лучше, машина отлично себя вела с начала первой тренировки. Я постепенно прибавлял, нашёл подходящие настройки. Я добился прогресса и надеюсь, что он продолжится.

У нас с Максом разная стратегия – я стартую на Soft. В Спа важно хорошо стартовать, ведь до первого поворота очень короткий отрезок. Надеюсь, у меня всё получится. Посмотрим, как будут развиваться события. Учитывая высокую вероятность дождя, гонка может получиться интрересной».

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Гонщики отлично поработали, добились хорошего результата для команды. Третье и пятое место – мы очень близки к первому ряду. Кроме того, Макс уступил Валттери всего одну сотую. Всё это вселяет уверенность в успехе на трассе, где можно обгонять.

У Mercedes есть преимущество в квалификации, но если мы уступили так мало на столь длинной трассе, которая не особенно подходит нашей машине – значит, суббота прошла успешно.

У наших гонщиков разная стратегия: Макс стартует на Medium, а Алекс – на Soft. Это даёт нам несколько вариантов стратегии, и конечно, мы не знаем, чего ждать от погоды в Спа. Условия могут меняться, а мы не знаем, какой будет деградация резины, так что всегда есть варианты. Будет сложно атаковать Mercedes, но Макс – настоящий боец, и здорово, что Алекс стартует недалеко от напарника».