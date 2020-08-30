Формула 2: Воскресный спринт в Спа выиграл Шварцман

Как мы и предполагали, события, связанные с субботней гонкой Формулы 2, продолжались и после её финиша: только ночью стало известно о штрафах, которым стюарды подвергли нескольких пилотов.

Реальное наказание получили Фелипе Другович, Нобухару Мацусита (оба выступают за MP Motorsport) и Маркус Армстронг (ART), тогда как Никита Мазепин отделался отложенным штрафом с формулировкой «за потенциально опасное и неспортивное поведение».

Это поведение, по мнению стюардов, выразилось в том, что российский гонщик HWA Racelab заехал в закрытый парк на слишком высокой скорости, после чего сбил табличку с номером 2, т.е. позиции, на которую он переместился после 5-секундного штрафа, хотя пересёк линию финиша первым.

Поскольку второй штраф, полученный Мазепиным, пока носит условный характер, на его стартовую позицию он не повлиял: воскресный спринт Никита начал с 7-й позиции.

С поула стартовал гонщик Trident Рой Ниссани, накануне финишировавший 8-м, рядом с ним на первом ряду стояла машина Гуана Ю Чжоу (UNI-Virtuosi), выкрашенная в цвета Renault, а на втором – машины Дэна Тиктума (DAMS) и Роберта Шварцмана (Prema). Лидер личного зачёта и главный соперник российского гонщика Каллум Айлотт начинал гонку с 11-й позиции.

На прогревочный круг не смог отправиться Юри Випс, дебютант Формулы 2 и напарник Тиктума – машина эстонского гонщика заглохла, поэтому маршалы откатили её на пит-лейн. Если двигатель удастся запустить, то он должен стартовать оттуда.

Тиктум отлично стартовал и в первый поворот вошёл лидером, но Ниссани перед 5-м поворотом отыгрался, а вот третим ехал Шварцман и уже готовился атаковать Дэна. Но одно из главных событий, предопределивших исход гонки, произошло в глубине пелотона: Цунода сзади подтолкнул машину Айлотта, её развернуло, и британец выбыл из борьбы, что несколько облегчало задачу Шварцмана.

Но на трассу выехал автомобиль безопасности, так что борьба была на какое-то время нейтрализована.

После пары кругов за сейфти-каром дали рестарт, Тиктум попытался атаковать Ниссани в конце прямой Kemmel, но израильский гонщик не сдавался, и между машинами произошёл контакт. Из-за этого британец, который уже было опередил соперника, оказался на обочине, его машина подскочила на поребрике, на мгновение потеряла управление и вылетела назад на трассу, зацепив машину Ниссани, которая тут же врезалась в отбойник и остановилась с серьёзно повреждённой задней частью.

Таким образом, на первой позиции оказался Шварцман. На трассу вновь выехал автомобиль безопасности, и пока шла эвакуация машины Ниссани, пелотон следовал за ним. В это время Тиктум, ехавший вторым, активно общался с командой по радио: оправдывался за инцидент, жаловался на соперника, а также беспокоился по поводу состояния задней правой шины, которая могла пострадать при столкновении.

Второй рестарт прошёл без происшествий, разве что Лука Гиотто допустил ошибку на выходе из поворота Radillon, его машина дестабилизировалась, чем воспользовался Мик Шумахер и опередил итальянца, переместившись на 5-ю позицию. Вскоре Гиотто обогнал и Мазепин.

А впереди шла борьба за второе место: Луи Делетраз перед пятым поворотом обогнал Тиктума, но ближе к концу круга британец отыгрался. Пока они разбирались друг с другом, Шварцман создал 5-секундный отрыв.

Делетраз не смог удержаться и на 3-й позиции, откатывался назад, пропустив, хотя и не без борьбы, сначала Шумахера, затем Гуана Ю Чжоу, а потом и Мазепина – Никита уже ехал пятым.

На 11-м круге российский гонщик пытался атаковать Чжоу в 5-м повороте, но тот активно оборонялся, и Мазепину пришлось выехать за пределы трассы. Кстати, вчера он в этом же повороте выдавливал на обочину Юки Цуноду, за что и был оштрафован.

Стюарды приняли решение рассмотреть столкновение между Цунодой и Айлоттом после финиша гонки, а также выясняли, с правильной ли позиции стартовал Джек Эйткен (Campos Racing).

Тиктум продолжал ехать вторым, но у него уже начинались проблемы с резиной, поскольку он слишком агрессивно тормозил и блокировал колёса. Мик Шумахер этим воспользовался и без особого труда опередил британца.

Следом Тиктума хотел обогнать Чжоу, но Дэн его не пустил, и тот оказался за пределами трассы. Тем временем к этой паре уже подъехал Мазепин и был готов при случае атаковать обоих.

Стюарды объявили решение по Эйткену: британцу выписали 10-секундный штраф Stop&Go за то, что на старте он занял не свою позицию.

На 13-м круге Гуану Ю Чжоу удалось опередить Тиктума, и теперь атаку на британца готовил Мазепин, правда, его самого преследовал Лука Гиотто, его напарник.

На 15-м круге в последней шикане развернуло машину Марино Сато, и японец выбыл из борьбы, но из-за этого ввели режим VSC.

Когда дали рестарт, на предпоследнем, 17-м круге Мазепин и Гиотто опередили Тиктума, но тот их какое-то время сдерживал, поэтому Гуан Ю Чжоу успел уехать далеко вперёд. Было понятно, что теперь дуэт Hitech GP мог претендовать только на 4-е и 5-е места.

Заключительный круг гонки Шварцман начал почти с 9-секундным преимуществом перед Миком Шумахером и спокойно ехал к победе – уже третьей в своём дебютном сезоне в Формуле 2. Это достижение, а также неудача Айлотта, позволила российскому гонщику вновь возглавить личный зачёт чемпионата.

Команда Prema, за которую он выступает, была настолько довольна, что инженер Роберта по радио исполнил что-то вроде победной песни! Тем более, Шумахер занял второе место, а это победный дубль! Всего российский гонщик SMP Racing и слушатель Гоночной академии заработал воскресенье 17 очков, поскольку не только выиграл, но и записал на свой счёт лучший круг гонки.

Поздравить Роберта и Мика после церемонии награждения пришёл руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто – если Скудерия сдаёт позиции в Формуле 1, то можно хотя бы порадоваться за своих молодых гонщиков.

Также стоит отметить 8-е место Артёма Маркелова, который только сегодня открыл счёт заработанным очкам – будем надеяться, что на этом полоса неудач для него закончится.