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Льюис Хэмилтон: Не самая простая гонка

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В Бельгии Льюис Хэмилтон одержал пятую победу в сезоне. Британец стартовал с поула и сохранил лидерство до самого финиша.

Льюис Хэмилтон: «Не самая простая гонка. Я пару раз блокировал колёса – сначала в пятом повороте, что вызвало вибрацию шин, а позже на входе в последний поворот. Вне зависимости от того, насколько агрессивно я атаковал, температура шин постепенно падала, в этом плане было непросто. Я беспокоился насчёт правой передней шины, опасался, что всё может закончиться так же, как в Сильверстоуне, и старался максимально беречь резину. Выбравшись из кокпита, я увидел, что состояние шин не такое уж плохое – похоже, я напрасно нервничал.

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Уверен, далеко не всем хочется наблюдать, как Mercedes выигрывает гонку за гонкой, но мы, независимо от количества побед, продолжаем работать на пределе сил. Уверен, когда я вернусь к команде, никто не будет праздновать – мне скажут: «Отлично, давай подумаем, как выиграть следующую гонку!» У Mercedes потрясающий подход к работе, мы с каждым уик-эндом больше узнаем о себе, о машине, оцениваем прогресс и пытаемся понять, как добиться большего. Мне 35 лет, однако я чувствую себя как никогда здорово! Спасибо всем нашим сотрудникам!

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Старт стал настоящим кошмаром. Отрезок до первого поворота здесь очень короткий, притом на выходе из поворота я допустил небольшой занос, так как очень рано начал разгон, рассчитывая создать отрыв. Без этой помарки расстояние между мной и Валттери было бы не больше корпуса машины, и он наверняка атаковал бы меня на прямой, но ошибка, как ни странно, сработала в мою пользу: Валттери едва не уперся в мою машину и, я уверен, был вынужден приподнять ногу с педали газа. Когда мы подлетели к пятом повороту, для атаки Валттери не хватило дистанции – момент был напряженный, но я рад, что у меня всё получилось!»

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Источник:www.f1news.ru
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