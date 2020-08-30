В Mercedes беспокоились из-за проблем с шинами

Стартовав двумя машинами с первого ряда, гонщики Mercedes завоевали победный дубль на финише, но на дистанции не обошлось без проблем…

Льюис Хэмилтон (1-й): «Спа – особенная трасса, я могу бесконечно наматывать здесь круги. Мне не всегда здесь везло, но на этот раз я завоевал поул и победу – это фантастика. Из-за слипстрима на прямой на первом круге может быть нелегко, но мне удалось удержать Валттери позади, а после я контролировал ход гонки.

Конечно, я хотел бы выигрывать в условиях плотной борьбы, но сегодня всё было по-другому. Надо было беречь шины и сохранять преимущество над теми, кто ехал позади. В конце гонки я немного беспокоился, что повторятся проблемы с резиной, как в Сильверстоуне, но здесь шины выдержали.

Неважно, каких успехов мы добились за последние годы, все сохраняют спокойствие и сосредоточены на том, чтобы добиться прогресса. Это потрясающий менталитет, меня вдохновляет работа в такой обстановке».

Валттери Боттас (2-й): «Спокойная гонка. Я надеялся получить шанс на первом круге и на рестарте, но не смог воспользоваться слипстримом на входе в пятый поворот. Я приблизился к Льюису на выходе из первого поворота, но сегодня эффект слипстрима был гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Я точно не знаю почему – возможно, из-за попутного ветра на входе в пятый поворот. Мне кажется, у меня не было других шансов догнать Льюиса – он стартовал с поула, хорошо провёл гонку и заслуженно победил.

Под конец гонки пришлось беречь резину. У меня началась та же вибрация, что в конце гонки в Сильверстоуне, где я получил прокол. Мне пришлось сильно сбросить темп, чтобы сохранить шины в рабочем состоянии, но всё сработало, и я рад, что на этот раз я не потерял очки.

Мне сказали, что это мой 51-й подиум – по количеству подиумов я сравнялся с Микой Хаккиненом. В детстве он был моим кумиром, и я рад сравняться с ним, хотя он больше известен двумя титулами».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Отличная гонка. Мы не выигрывали в Спа с 2017 года, так что я очень рад, что мы так хорошо выступили и показали отличный темп на трассе, где у нас были проблемы. После старта гонка была относительно спокойной, но под конец нам пришлось нелегко, ведь ресурс шин практически закончился. Мы заметили те же проблемы на машине Ферстаппена, и надо было, чтобы обе машины без проблем финишировали.

В итоге мы попросили гонщиков сбросить темп и избегать поребриков. Это заставило нас поволноваться, потому что у нас ещё свежи воспоминания о проблемах в Сильверстоуне – и мы любой ценой хотели избежать повторения ситуации. Итак, для нас гонка не закончилась, пока обе машины не пересекли финишную черту. К счастью, они финишировали и завоевали победный дубль. Мы с нетерпением ждём этап в Монце на следующей неделе, а затем в Муджелло – впереди снова несколько гонок подряд».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Команда снова добилась отличного результата. Сейфти-кар появился немного раньше, чем нам хотелось бы, поэтому было сложно проехать оставшиеся круги на шинах Hard. В начале второго отрезка мы выбирали между стратегией с одним и с двумя пит-стопами, но увидев деградацию Hard, мы поняли, что если у Ферстаппена стратегия с двумя пит-стопами, то он мог быть серьёзной угрозой, ведь в районе 25 круга он ехал вплотную за Валттери.

Это заставило нас попросить обоих гонщиков забыть об экономии ресурса резины и проехать несколько быстрых кругов. Они оба смогли оторваться, поэтому мы могли бы отреагировать, если бы в Red Bull Racing действительно совершили пит-стоп. Но из-за быстрых кругов шины износились и перестали работать на последних кругах.

Успешный уик-энд для команды. Темп машины был не настолько хорошим, как на нескольких предыдущих трассах в этом году, особенно в квалификации, но команда хорошо поработала и показала, на что способна, а мы отлично работали в этот уик-энд.

Мы с нетерпением ждём этапа в Монце, но нам надо настроить машину на меньший уровень прижимной силы, ведь мы уступаем Red Bull Racing на прямых и потеряем время в квалификациях из-за недавней директивы FIA по поводу настроек двигателя. В ближайшие дни мы будем напряженно работать в Брэкли и Бриксуорте, чтобы остаться впереди».