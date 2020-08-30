В Mercedes опасаются потерять лидерство на старте

В Бельгии Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас квалифицировались первым и вторым, завтра они пятый раз в сезоне займут весь первый ряд стартового поля, но опасаются потерять лидерство на старте – и готовятся к борьбе с Red Bull Racing.

Льюис Хэмилтон (1-й): «Я невероятно счастлив, что смог выиграть поул в такой день. Утром я проснулся и узнал ужасную новость о смерти Чедвика Боузмана. В детстве моим героем был Супермен – да, он не был похож на меня самого, но я всё равно им восхищался. А когда Чедвик стал первым темнокожим супергероем, это был очень важный момент – благодаря ему многие дети поняли, что можно многого добиться и быть супергероем вне зависимости от цвета кожи.

Я проехал много кругов за карьеру в Формуле 1, но два быстрых круга в финале получились почти идеальными. Вы не видели моё лицо в шлеме, но я улыбался, поскольку проехал практически на пределе по этой невероятной трассе.

Мы решили пораньше выехать на попытку, чтобы провести её на свободной трассе, поскольку был риск оказаться заблокированным в трафике или потерять время из-за жёлтых флагов. Решение оказалось верным. В гонке предстоит серьёзная борьба – машины Red Bull были конкурентоспособны на длинной серии кругов в пятничных тренировках.

Этот поул я посвящаю памяти Чедвика Боузмана. Мои молитвы и мысли с его семьей».

Валттери Боттас (2-й): «Я вполне доволен квалификацией. Мне удалось хорошо проехать круг, особенно во второй попытке в финале. Не думаю, что я где-то ошибся, поэтому не знаю, где именно уступил Льюису – нужно изучить телеметрию.

На самом деле меня не сильно беспокоит упущенный поул, поскольку старт со второго или третьего места даёт преимущество в Спа. Раньше мы уже видели, что на первом круге слип-стримом можно обогнать лидера перед пятым поворотом. Я надеюсь, что завтра будет много возможностей побороться за хороший результат. Я жду захватывающую гонку».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Всегда здорово квалифицироваться в первом ряду в Спа, ведь на этой трассе многое зависит от мастерства гонщиков. Наш уик-энд складывается не совсем гладко. В пятничных тренировках было сложно найти правильные настройки, особенно для медленных поворотов. В какой-то степени эти проблемы проявились и в квалификации, но гораздо в меньшей степени, чем раньше.

Мне действительно интересно, как сложится завтрашняя гонка – первые круги должны быть захватывающими. Сегодня Даниэль Риккардо продемонстрировал впечатляющую скорость на прямых, так что он станет серьёзным соперником на отрезке перед пятым поворотом. Вчера Макс Ферстаппен был очень быстр на длинной серии кругов, поэтому я не сомневаюсь, что он тоже будет бороться. Я жду захватывающую гонку – новую игру и новые шансы».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Впереди была более плотная борьба, чем на предыдущих этапах в этом году. Очевидно, что наши машины настроены на больший уровень прижимной силы, чем Red Bull, поэтому относительно них мы теряли несколько десятых на длинных прямых, но были быстрее в поворотах и в итоге оказались впереди.

Льюис проехал очень хороший круг. У Валттери были небольшие проблемы на торможениях, где он потерял немного времени, но здорово, что он тоже стартует из первого ряда. Команды средней группы не так далеко позади, так что вопрос об исходе гонки остаётся открытым.

Мы ждём, что борьба перед пятым поворотом будет захватывающей. Будет сложно удержать лидерство, учитывая, что Макс немного быстрее, а преимущество Даниэля в скорости над нами и вовсе достигает 8 км/ч, так что к концу прямой ситуация будет напряжённой. Обычно гонки в Спа проходят интересно, и на этой трассе всегда нужно учитывать фактор дождя».