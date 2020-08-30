В Racing Point намерены отыграться в Монце

Оба гонщика Racing Point заработали очки в Бельгии, но девятое место Лэнса Стролл и десятое Серхио Переса оказались ниже ожидаемых результатов. Команда опустилась на четвёртое место в Кубке конструкторов, пропустив вперёд McLaren, но намерена отыграться через неделю в Монце.

Лэнс Стролл (9-й): «Сложная гонка. Я хорошо стартовал, отыграв одну позицию. Мы уверенно выглядели на первом отрезке, но на втором шины Hard начали деградировать – было сложно контролировать их состояние. В какой-то момент я ехал седьмым, поэтому разочарован, что финишировал девятым, но я ничего не мог сделать, чтобы удержать более высокую позицию.

К позитивным итогам можно отнести то, что несмотря на сложный день, мы финишировали в десятке, и у нас есть шанс прибавить и заработать больше очков в следующий уик-энд в Монце. Итальянская трасса подходит нашей машине, но мы должны проанализировать сегодняшнюю гонку, чтобы найти решения, которые позволят сразу же приступить к работе в Монце».

Серхио Перес (10-й): «Нужно проанализировать стратегию, но я не думаю, что она кардинально повлияла на нашу гонку, в которой мы смогли двумя машинами заработать очки, что можно считать позитивным. Сейчас важно понять, почему в квалификации и в гонке у нас не было темпа, который мы демонстрировали в начале уик-энда.

После пит-стопа я отыграл позиции и вернулся в первую десятку – здорово, что удалось провести несколько обгонов! Но в целом, нам не хватило темпа, поэтому нужно поработать, чтобы на следующей неделе приехать в Монцу в лучшей форме. Трасса должна подойти нашей машине, надеюсь, мы заработаем много очков».

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «Сегодня нашей целью было заработать очки двумя машинами, но мы надеялись на более высокий результат. Нужно понять, почему мы оказались недостаточно быстры в финальной стадии гонки, потеряв несколько позиций на последних кругах.

Полагаю, выезд автомобиля безопасности всем осложнил стратегию. В тот момент казалось, что проехать гонку с одним пит-стопом может не получиться. Именно поэтому мы не позвали Серхио в боксы, в надежде, что ближе к финишу он получит преимущество над соперниками за счёт более свежих шин.

Мы усвоим полученные сегодня уроки и приедем на следующий этап в Италии более сильными. Если говорить о ситуации в чемпионате, то мы занимаем четвёртое место в Кубке конструкторов, но всего несколько очков уступаем третьему. Мы будем много работать, чтобы вернуть себе позицию в следующих гонках».