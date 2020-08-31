Бельгийская полиция использовала тепловизоры в Спа

Гран При Бельгии стал седьмым этапом сезона, прошедшим при пустых трибунах, и болельщиков заранее предупредили, что следить за неукоснительным соблюдением введённых ограничений будет полиция.

Блюстители порядка действительно подошли к выполнению этого поручения со всей ответственностью: бельгийская федеральная полиция выявляла нарушителей в том числе при помощи тепловизоров. Отчёт об этом появился на официальной странице правоохранительного ведомства в Twitter.

Оказывается, в субботу в лесах вокруг трассы в Спа были с вертолёта обнаружены болельщики, пытавшиеся наблюдать за событиями гоночного уик-энда хотя бы на расстоянии.

«Некоторые попытки проникновения на трассу были пресечены благодаря применению технических средств, – сообщила пресс-служба полиции. – Благодарим болельщиков, соблюдавших введённые ограничения, поскольку сессии проходили в закрытом режиме».

De tweede testdag eindigt in veiligheid. Enkele pogingen om toegang te krijgen tot het circuit werden gedwarsboomd dankzij de ingezette technische middelen. Bedankt aan de fans voor het respecteren van de sessie met besloten zitting.#ShareTheBelgianGrandPrix@Home #BelgiumGP pic.twitter.com/opUbaOhD0A — Federale Politie (@federalepolitie) August 29, 2020

А накануне гоночного уик-энда на подступах к Спа полиция остановила целый автобус с голландскими болельщиками Макса Ферстаппена, которые стремились попасть на трассу, несмотря на все предупреждения о том, что за подобные нарушения введён штраф в размере 350 евро.

По информации Formule1.nl, автобус просто развернули и отправили назад в Нидерланды. Были ли фанаты голландского гонщика Red Bull Racing оштрафованы, не сообщается.