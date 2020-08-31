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Автоспорт

Бельгийская полиция использовала тепловизоры в Спа

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Гран При Бельгии стал седьмым этапом сезона, прошедшим при пустых трибунах, и болельщиков заранее предупредили, что следить за неукоснительным соблюдением введённых ограничений будет полиция.

Блюстители порядка действительно подошли к выполнению этого поручения со всей ответственностью: бельгийская федеральная полиция выявляла нарушителей в том числе при помощи тепловизоров. Отчёт об этом появился на официальной странице правоохранительного ведомства в Twitter.

Оказывается, в субботу в лесах вокруг трассы в Спа были с вертолёта обнаружены болельщики, пытавшиеся наблюдать за событиями гоночного уик-энда хотя бы на расстоянии.

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«Некоторые попытки проникновения на трассу были пресечены благодаря применению технических средств, – сообщила пресс-служба полиции. – Благодарим болельщиков, соблюдавших введённые ограничения, поскольку сессии проходили в закрытом режиме».

А накануне гоночного уик-энда на подступах к Спа полиция остановила целый автобус с голландскими болельщиками Макса Ферстаппена, которые стремились попасть на трассу, несмотря на все предупреждения о том, что за подобные нарушения введён штраф в размере 350 евро.

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По информации Formule1.nl, автобус просто развернули и отправили назад в Нидерланды. Были ли фанаты голландского гонщика Red Bull Racing оштрафованы, не сообщается.

Источник:www.f1news.ru
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