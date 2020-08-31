Маттиа Бинотто: Мы расстроены, как и наши болельщики

Этап в Спа оказался самым сложным в этом сезоне для Ferrari – команда была далека от борьбы за очки…

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «На трассе, требующей аэродинамической эффективности и мощности двигателя, у нас не было ни того, ни другого. Шарль и Себастьян сделали всё возможное – и вчера в квалификации, и сегодня в гонке, но мы не смогли заработать очки.

Мы расстроены, как и наши болельщики. Это сложный момент и без того непростого для нас сезона, но именно в такие моменты нужно твёрдо стоять на ногах и смотреть в будущее, чтобы пережить этот трудный период. Только так мы выберемся из этой ситуации».

Себастьян Феттель (13-й): «Сложная гонка, в которой мы финишировали на тех же позициях, с которых стартовали. Мы перепробовали всё что могли на обеих машинах, но они были слишком медленными. Надеюсь, такое больше не повторится. Эта трасса акцентировала все наши слабые места.

Думаю, уже на следующей неделе мы выступим лучше. Нужно максимально использовать уроки этого уик-энда и двигаться дальше».

Шарль Леклер (14-й): «Очень непростой день. Я хорошо стартовал, отыграв несколько позиций, но потом всё стало гораздо хуже.

Прежде всего, из-за некоторых проблем на обоих пит-стопах мы потеряли время. Когда стало понятно, что впереди большая группа гонщиков, которую мы не сможем обогнать, команда решила попробовать что-то другое и перевела меня на стратегию двух пит-стопов, но ничего не получилось. У нас не было нужной скорости.

Следующая гонка тоже будет сложной для нас, но я надеюсь, что этап в Муджелло сложится лучше. Нужно держаться вместе, решать возникшие проблемы и серьёзно работать, чтобы вернуться туда, где мы были раньше».