У команд будет возможность выйти из Договора Согласия

Новый Договор Согласия обязывает команды выступать в чемпионате до 2025 года включительно, однако исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри уверяет, что не собирается никого заставлять делать это против их воли и желания.

В документе, который можно считать своего рода конституцией Формулы 1, оговариваются политические и коммерческие условия, а также взаимные обязательства сторон, которые будут действовать в следующие пять лет, однако при этом предусмотрена возможность выйти из договора досрочно.

«Суть в том, что создана структура, рассчитанная на пять лет, но мы не собираемся заставлять команды участвовать в гонках, если они этого не хотят, – заявил Кэри в интервью телеканалу Sky Sports. – Думаю, они рады открывающимся перспективам, так что у нас теперь есть структура, в которой задаются основные направления, а не просто оговариваются условия распределения призового фонда.

Она определяет систему руководства, регулирует спортивные, технические и финансовые условия, которые заложены в основу нашего спорта. Это позволит нам вместе работать и развиваться.

Определённые детали договора безусловно останутся между нами и нашими партнёрами. Мы вели целенаправленные переговоры, нам казалось, что в подходе к распределению доходов были явные перекосы, поэтому теперь он станет более сбалансированным, но по-прежнему останется в силе принцип, в соответствии с которым успех будет вознаграждён.

Новый Договор Согласия даёт каждой команде возможность работать в рамках нормальной бизнес-модели и обеспечивает ресурсами, позволяющими быть конкурентоспособными на гоночной трассе. В сочетании с переходом на ограниченные бюджеты это создаёт прочную основу и для более острой спортивной борьбы, и для более здорового бизнеса».

По словам Кэри, курс на сокращение расходов – важнейшее условие для развития экономики Формулы 1: «У нас были проблемы, когда одни команды тратили в разы больше денег, чем другие, ведь в какой-то момент это создаёт очень существенный дисбаланс, и тогда три команды, у которых самые большие расходы, регулярно поднимаются на подиум – так было весь тот период, что я работаю в чемпионате.

Мы же создаём такую экономическую модель, при которой у каждой команды будет возможность вести эффективный бизнес».