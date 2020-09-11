Свежие новости спорта

В эти выходные Ф-1 дебютирует на новой трассе, где еще не проходили Гран-при Формулы 1. Это будет итальянская трасса Муджелло в живописной Тоскане. Это будет уникальный Гран-при не только из-за нового места, но и благодаря 1000 ГП для команды Scuderia Ferrari, самой старой и самой успешной команды в Королеве автоспорта.

Технические данные о треке

Длина трассы: 5245 км.

Круги: 59

Гоночная дистанция: 309.455 км

Количество кругов: 15

Рекорд скорости: 356 км/ч (Андреа Довициозо, MotoGP)

Хотя гоночная история Муджелло восходит к 1914 году, предстоящее Гран-при Тосканы будет первым, которое состоится здесь. Трасса в самом сердце одного из красивейших регионов Италии имеет свою нынешнюю конфигурацию с 1991 года, но проведенная в то время модернизация немного изменила линию, созданную во время первого строительства закрытой трассы в 1974 году. В предыдущие годы гонки проводились рядом с текущим местоположением, квалификация и гонка проводились по закрытой трассе, а тренировочные сессии — нет. Этот безрассудный подход привел к несчастному случаю со смертельным исходом в 1970 году, когда водитель Alfa Romeo Спартако Дини столкнулся с группой людей. В результате аварии погиб семимесячный ребенок, и это событие положило конец проблемам в регионе Муджелло.

Именно от него и получила свое название трасса, которая известна в основном соперничеством гонщиков MotoGP. Во время соревнований этой серии трибуны окрашены в желтый цвет, связанный с любимцем болельщиков Валентино Росси. Однако из-за пандемии коронавируса MotoGP не приедет в Тоскану в 2020 году.

Автомобильные гонки здесь ассоциируются в основном с серией DTM или автомобилями GT, хотя Формула 2 участвовала в гонках на Муджелло в 1970-х годах. Многие хотели увидеть этот трек в календаре Формулы 1. Особенно команда Ferrari, которая с 1988 года владела заводом недалеко от Флоренции и использовала его для тестирования.

Трасса Муджелло состоит из поворотов, а общая длина петли составляет 5245 метров. Организаторы обозначили на трассе только одну зону DRS и расположили ее на стартовой прямой протяженностью более километра. Вероятно, это будет одно из немногих мест, где мы увидим маневры обгона. Трасса известна своими плавными скоростными поворотами. Самой сложной и в то же время захватывающей будет последовательность поворотов в Аррабиате 1 и 2 (отмечены цифрами 8 и 9), во время которых гонщики будут ехать на пределе при скорости более 270 км / ч. Это означает большую перегрузку и вызов для организма гонщиков.

1000 Гран-при Ferrari с болельщиками

Согласно первоначальному календарю Формулы-1, гонка тысячелетия команды из Маранелло должна была пройти на Гран-при Канады. Изменения в календаре из-за пандемии коронавируса создали возможность организовать тысячную гонку Ferrari в королеве автоспорта в специальном для этой команды месте. Кроме того, особый юбилей отметят болельщики, которые в этом сезоне впервые появятся на трибунах. Тифози будет сидеть на трассе Муджелло в количестве трех тысяч человек.

К своему юбилею Ferrari представила особую ливрею автомобиля SF1000. Он отсылает к историческим цветам команды с момента ее зарождения в Формуле 1. В этом году итальянская конюшня будет построена в основном бордового цвета, напоминающего темно-бордовый.

Однако итальянской конюшне будет сложно успешно выступить в Гран-при Тосканы. Гонка для Ferrari на Гран-при Италии закончилась катастрофой, в которой оба пилота команды не финишировали. Себастьян Феттель преждевременно завершил соревнование из-за поломки трубопровода тормозной жидкости, а Шарль Леклер попал в аварию на 24-м круге гонки в повороте Параболики. Знание трассы, используемой Ferrari для тестирования, является несомненным преимуществом команды из Маранелло в эти выходные. Однако этого может быть недостаточно для значительного улучшения плохой производительности.

Мнение букмекеров

Льюис Хэмилтон – 1.45

Валттери Боттас – 4.5

Макс Ферстапен – 6

Ландо Норрис – 51

Серхио Перес – 51

Карлос Сайнс – 51

Трансляция

В прямом эфире гонку покажет телеканал Сетанта Спорт в воскресенье, а вот квалификацию в субботу в лайве мы не увидим.