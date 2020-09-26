Свежие новости спорта

Гран-при Тосканы оказался очередной сумасшедшей гонкой. В России же можно ожидать совершенно другого зрелища, ведь трасса сильно отличается от итальянского объекта. Гран-при должно быть менее хаотичным, более расслабленным и предсказуемым. Еще одним признаком возвращения к нормальной жизни станут 30 000 зрителей на трибунах. Однако есть много признаков того, что победителем может стать тот же, что и две недели назад. Таким образом, Льюис Хэмилтон может даже побить один из самых важных рекордов Михаэля Шумахера.

Основная информация о Гран-при

Длина круга: 5,848 км

Количество кругов: 53 круга

Гоночная дистанция: 309,745 км

Рекорд круга в гонке: 1:35:761 — Льюис Хэмилтон, 2019

Рекорд круга в квалификации: 1:31 628 — Шарль Леклер, 2019

Рекорды Хэмилтона

Mercedes будет принимать команду из компании Netflix на Гран-при России, что не принесло им счастья во время Гран-при Германии в прошлом году. Однако на этот раз они могут быть уверены в своих силах, потому что пока что они выиграли все гонки на трассе в Сочи. Пока что ни одна команда не выиграла один и тот же Гран-при восемь раз подряд, но Mercedes могут установить этот рекорд в воскресенье. Это было бы огромным достижением, но если Льюис Хэмилтон окажется победителем, этот рекорд не будет главной темой дня.

Сезон 2020 войдет в историю как тот, в котором Хэмилтон стал лучшим гонщиком за всю историю, по крайней мере, с точки зрения статистики. Количество рекордов, которые он бьет, настолько велико, что некоторые из них легко пропустить, но этот, конечно, никто не оставит без внимания. Льюис в России имеет шанс сравняться с рекордом Михаэля Шумахера по количеству побед (91).

Уже в Муджелло Хэмилтон побил еще один свой рекорд, набрав очки в 222 гонках и побив свой собственный рекорд — 42 финиша подряд в очках. У него также рекорды по поул-позициям и подиумам. В этом году он также может побить очередной рекорд Шумахера по количеству побед для одной команды.

Улучшит ли Сочи свою репутацию?

В то время как трасса в Муджелло была для многих фанатов символом старомодной трассы, которых они хотели бы видеть больше в календаре, трасса в Сочи для многих является квинтэссенцией всего того, что им не нравится в современных треках.

В то время как все хвалили трассу в Муджелло, а там были захватывающие скоростные повороты, перепады высот на местности с естественной формой и узкая трасса, окруженная неумолимыми гравийными ловушками, трасса в России плоская и отличается тем, что она отделена от широкой асфальтовой обочины только нарисованной линией на асфальте, а такие же медленные повороты отмечены только бордюрами и, возможно, очень тонкой полосой искусственной травы.

В Муджелло быстрые повороты приводили к сильному износу шин, что усложняло тактику и способствовало обгонам, когда у пилотов начинались проблемы с шинами. В России рассчитывать не на что. Ни у кого не должно быть проблем с проездом здесь одного пит-стопа. По этой причине даже после хаотичного старта, который здесь случается, интрига в Сочи обычно быстро затихает, а интересные события здесь случаются редко. Будем надеяться, что в этом уникальном сезоне все будет по-другому.

Феррари падает все ниже и ниже

Выступление в Муджелло — еще один удар для Ferrari. Два гонщика использовали разные тактики, один стартовал пятым, а второй — четырнадцатый, и оба оказались в одинаково разочаровывающих позициях. В России будут улучшения. На длинной стартовой прямой их двигатель оказался совершенно беззащитным.

Ferrari надеется, что в России будет немного легче защищать позицию, чем в Муджелло. Однако ни один пилот команды не прошел в третий сегмент квалификации, а Себастьян Феттель и вовсе разбил болид.

Еще несколько гонок назад никто не ожидал, что итальянская команда окажется такой плохой. Похоже, что скоро ни один из пилотов Ferrari не попадет в первую десятку. В последний раз это произошло в конце сезона 1980 года. Защищать шестое место против Alpha Tauri тоже может быть непростой задачей. Поражение другой итальянской команде в чемпионате конструкторов было бы беспрецедентным для Ferrari.

Мнение букмекеров (после квалификации)

Льюис Хэмилтон – 1.45

Валттери Боттас – 3.25

Макс Ферстаппен – 11

Даниэль Риккиардо – 41

Серхио Перес – 51

Карлос Сайнс – 57

Трансляция

В прямом эфире гонку покажет телеканал Сетанта Спорт плюс. Начало в 14:00.