Ф-1. Гран-при Португалии: превью, мнение букмекеров, трансляция

Формула 1 снова выходит на незнакомую территорию. Гран-при Португалии возвращается через 24 года, но впервые оно будет проходить на трассе Autódromo Internacional do Algarve недалеко от Портимао.

О треке

Autodromo International do Algarve находится в Портимао. Он был открыт в 2008 году и имеет 4692 метра. Это трек с 15 поворотами. Для него характерно множество перепадов высоты и «слепых» поворотов.

Две команды имели возможность протестировать свои болиды на трассе Портимао вскоре после ее открытия — McLaren и Ferrari, и это произошло в сезоне 2008 года.

Позже там прошли зимние тесты перед сезоном 2009. 19–22 января пилоты 5 команд — Toro Rosso, McLaren, Williams, Renault и Toyota — Льюис Хэмилтон, Нико Хюлкенберг, Фернандо Алонсо, Тимо Глок, Нико Росберг, Себастьян Буэми, Педро де ла Роса, Ярно Трулли, Нельсон Пике и Камуи Кобаяши.

Поездку по извилистой и холмистой трассе Алгарве гонщики сравнивают с катанием на американских горках. Хотя это может быть интересно для пилотов, сомнительно, что это будет интересно для фанатов. Все задаются вопросом, насколько сложным здесь будет обгон. На бумаге это выглядит не очень хорошо. Прямая довольно длинная, но к ней ведет длинный и быстрый поворот, и на его конце, из-за выбранной версии трека, которая игнорирует построенные там шиканы, резкого торможения нет. В целом трасса по характеристикам чем-то напоминает Барселону, славящуюся проблемами с обгоном. Многое зависит от того, насколько близко болиды смогут проехать в последнем повороте. Есть вероятность, что во время гонки пойдет дождь, но пока в этом сезоне такая вероятность не оправдывалась.

Форма Red Bull

Неслучайно Льюис Хэмилтон подчеркнул растущую форму Red Bull после гонки на Нюрбургринге, еще до того, как вышел из машины. Действительно, Red Bull намного ближе к Mercedes, и, возможно, в заключительных гонках сезона мы наконец-то сможем увидеть поединки между Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Звучит как отличная новость, но это не всегда так. Тото Вольфф признал, что Mercedes некоторое время не занимался разработкой автомобиля для этого сезона, вместо этого сосредоточившись на модели следующего года и, вероятно, также на сезоне 2022. Похоже, что Red Bull должна поступить так же. Они всегда сильны в конце сезона, но Мерседес одерживает победу раньше.

Ключ к успеху Red Bull — переломить эту тенденцию. В следующем году автомобили останутся почти такими же, поэтому Red Bull продолжает развиваться, но новые правила аэродинамического покрытия могут немного сбить с толку ситуацию в пелетоне. В этом сезоне шансов на это нет. Есть ли шанс выиграть хотя бы несколько гонок? В Портимао мы узнаем ответ на этот вопрос.

Сезон переходов

Слухи о трансферах обычно являются темой номер один летом, а осенью почти все уже известно. Неожиданно, однако, есть еще свободные места в командах, и в Портимао об этом наверняка будут говорить в паддоке. Незадолго до уик-энда Ромен Грожан и Кевин Магнуссен подтвердили свой уход из команды Haas. Оба, скорее всего, покинут и Ф-1. Вероятно, вскоре команда объявит новый состав пилотов.

Критерием здесь будет не только класс гонщиков, но и деньги спонсоров, которые нужны команде для подготовки бюджета. У Серхио Переса есть и то, и другое, но, если верить слухам, Никита Мазепин — фаворит на место в Haas, чей богатый папа мог бы, как Лоуренс Стролл, купить долю в команде, чтобы обеспечить место для своего сына. Шансы есть у протеже Ferrari Роберта Шварцмана и Мика Шумахера.

Поиск денег от спонсоров также может стать причиной неожиданного трансферного сюрприза, а именно: Уильямс расторгает контракт с Джорджем Расселом и заполучит пилота вместо него, который внесет деньги от спонсоров. Скорее всего, речь о Серхио Пересе, который помимо денег привносит еще и опыт и навыки. Неожиданно завершение трансферного сезона обещает быть очень интересным.

Мнение букмекеров (Победа в гонке)

Льюис Хэмилтон – 1.57

Валттери Боттас – 2.62

Макс Ферстаппен – 8

Александр Албон – 67

Шарль Леклер – 67

Серхио перес — 67

Трансляция

К сожалению, в эти выходные в прямом эфире Сетанта не покажет Ф-. Только будут трансляции в записи.