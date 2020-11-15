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Автоспорт

Льюис Хэмилтон прокомментировал свое чемпионство

отСергей Сумской

Ноя 15, 2020

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отметил, что намерен сделать «Ф-1» более ответственной, чтобы осознавать, с чем нам придется столкнуться, не игнорировать проблемы с правами человека в странах, которые посещаются.

«Вопрос в том, как взаимодействовать с этими странами, помогать им, способствовать переменам. Не через десять лет, не через 20 – сегодня.

И я особенно хочу помочь «Ф-1» стать более экологичной. Нам это необходимо. Я хочу стать частью этого, хотя бы на начальной стадии», – приводит слова пилот «Мерседеса» Autosport.

от Сергей Сумской

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