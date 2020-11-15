Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион Формулы-1

Звезда самых престижных гонок мира Льюис Хэмилтон выиграв Гран-при Турции не только доказал свой высочайший класс, но и вошел в историю автоспорта.

Победа в Турции позволила британскому гонщику в седьмой раз в своей карьере стать чемпионом Формулы 1, что ранее удавалось лишь легендарному Михаэлю Шумахеру. Отметим, что первое свое чемпионство Хэмилтон выиграл в составе Макларена ещё в 2008 году, все остальные в составе Мерседеса.

Также важно отметить, что за последние семь лет Льюис Хэмилтон лишь раз не становился чемпионом, в 2016 году лучшим стал немецкий гонщик Нико Росберг.